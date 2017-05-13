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13 мая, источник: РИА Новости

В Испании тысячи человек потребовали запретить корриду

МАДРИД, 13 мая — РИА Новости. Несколько тысяч человек вышли в субботу вечером на марш протеста в Мадриде, требуя запретить проведение корриды в стране.

Источник: РИА Новости

По данным организаторов, в акции приняли участие 18 тысяч человек, власти называют цифру на порядок ниже — три тысячи. Всего к акции, которая проходила под лозунгом «Бои с быками — это насилие, ты можешь его остановить», присоединились 17 различных организаций по защите животных, а также многочисленные общественные и политические организации, ассоциации, платформы, в том числе партии «Объединенные левые», Podemos, Equo.

«Выпустите быков!», «Пытка не культура!», — скандировали участники шествия, которые прошли по центральным улицам Мадрида до площади Пуэрта-дель-Соль.

Участники также потребовали исключить любые «спектакли», связанные с быками, из списков культурного наследия, а также прекратить оказывать любую государственную финансовую помощь подобным мероприятиям.

По данным организаторов, сейчас 75% площадей для боев быков в стране не используются в первоначальных целях, и лишь 9% тореро и других профессионалов в этой области выходят на арену.

Настало время серьезно начать дебаты по поводу боев быков, их поддержка самая низкая за всю историю.
Организаторы митинга

Несмотря на то, что в ряде регионов бои с быками не проводятся (например, в Каталонии), в испанской столице на площади быков Лас-Вентас до сих пор можно с апреля по начало октября увидеть корриду.

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