В Испании тысячи человек потребовали запретить корриду

По данным организаторов, в акции приняли участие 18 тысяч человек, власти называют цифру на порядок ниже — три тысячи. Всего к акции, которая проходила под лозунгом «Бои с быками — это насилие, ты можешь его остановить», присоединились 17 различных организаций по защите животных, а также многочисленные общественные и политические организации, ассоциации, платформы, в том числе партии «Объединенные левые», Podemos, Equo.

«Выпустите быков!», «Пытка не культура!», — скандировали участники шествия, которые прошли по центральным улицам Мадрида до площади Пуэрта-дель-Соль.