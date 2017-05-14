Киев во время Евровидения посетили более 20 тысяч гостей — мэр

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Киев во время Евровидения-2017 посетили более 20 тысяч гостей из разных стран мира, заявил в субботу мэр столицы Виталий Кличко.

Украина получила право принять Евровидение после победы певицы Джамалы с песней «1944» на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Официальное открытие конкурса состоялось 7 мая.