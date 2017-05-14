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00:21 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Киев во время Евровидения посетили более 20 тысяч гостей — мэр

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в столицу Украины приехали более 20 тысяч иностранных гостей. На все концерты песенного конкурса организаторы продали более 60 тысяч билетов.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Киев во время Евровидения-2017 посетили более 20 тысяч гостей из разных стран мира, заявил в субботу мэр столицы Виталий Кличко.

Украина получила право принять Евровидение после победы певицы Джамалы с песней «1944» на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Официальное открытие конкурса состоялось 7 мая.

«В Киев приехали более 20 тысяч иностранных гостей, более 40 тысяч гостей посетили (столицу) из разных городов Украины», — заявил Кличко на пресс-конференции.

По его словам, на все концерты песенного конкурса организаторы продали более 60 тысяч билетов.

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