Киев во время Евровидения посетили более 20 тысяч гостей — мэр
По словам мэра Киева Виталия Кличко, в столицу Украины приехали более 20 тысяч иностранных гостей. На все концерты песенного конкурса организаторы продали более 60 тысяч билетов.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, в столицу Украины приехали более 20 тысяч иностранных гостей. На все концерты песенного конкурса организаторы продали более 60 тысяч билетов.
КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Киев во время Евровидения-2017 посетили более 20 тысяч гостей из разных стран мира, заявил в субботу мэр столицы Виталий Кличко.
Украина получила право принять Евровидение после победы певицы Джамалы с песней «1944» на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Официальное открытие конкурса состоялось 7 мая.
«В Киев приехали более 20 тысяч иностранных гостей, более 40 тысяч гостей посетили (столицу) из разных городов Украины», — заявил Кличко на
По его словам, на все концерты песенного конкурса организаторы продали более 60 тысяч билетов.