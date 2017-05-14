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11:37 (мск), источник: ИА REGNUM

В Перми откроется XI Международный Дягилевский фестиваль

В рамках фестиваля пройдут 33 мероприятия, в том числе премьерные показы хореографических оперных, музыкальных, художественных постановок.

На сцене Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского состоится мировая хореографическая премьера балетов И. Стравинского «Поцелуй феи», «Петрушка», «Жар-птица», повторный показ мировой премьеры оперы Алексея Сюмака «Cantos», концерт Фестивального оркестра, церемония вручения премии «Резонанс», концерт ансамбля старинной музыки Micrologus, а также концерты легендарного Алима Гасымова, Пандита Харипрасада Чаурасия, Grouper.

В рамках фестиваля состоится открытие нескольких художественных выставок: две выставки — «Комментарий к музыкальному сочинению» в Органном зале и «Парад 100» в Центре городской культуры — будут посвящены 135-летию И. Стравинского; еще три выставки откроются в Музее PERMM, Центральном выставочном зале и Пермской художественной галерее.

Кроме основной программы запланированы две «параллельные» программы Дягилевского фестиваля — Образовательная программа и программа Фестивального клуба. Они включат в себя лекции ведущих специалистов в области театрального искусства, мастер-классы известных музыкантов-участников Дягилевского фестиваля (направления — фортепиано, виолончель, скрипка, вокал, дирижерское мастерство и др.), встречи с художниками, режиссерами, постановщиками.

Программа Фестивального клуба включает в себя 8 направлений: программа для школьников, семейная программа, экологическое просвещение, волонтерская программа, душевная зарядка, «ZaГраницей сквера», фестивальный клуб, культурный нетворкинг. Данные направления предполагают специально организованные события в театральном сквере, интерактивные квесты, экскурсии, творческие занятия на свежем воздухе, городскую зарядку для всех желающих, творческие встречи с главными героями фестиваля, обсуждения спектаклей, научно-популярные лекции, встречи городских сообществ по интересам в творческой атмосфере, консультации с тьюторами, тематические маркеты.

Впервые в программу включен цикл ранне-утренних концертов. Он пройдет в Пермской художественной галерее в зале, посвященном деревянной скульптуре. Программу духовной музыки представят ансамбль Micrologus, артисты хора MusicAeterna, пианист Антон Батагов и группа InterACTive.

Ожидается, что спектакли и концерты фестиваля посетят 14 тысяч зрителей, еще около 10 тысяч человек примут участие в бесплатных событиях фестивальной программы.

Фестиваль пройдет с 14 по 25 мая 2017 года.

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