Молдавская группа SunStroke Project на Евровидении заняла 3 место
Отечественные исполнители выступили в финале и заняли 3 место, а победу одержал португалец Сальвадор Собрал.
Отечественные исполнители выступили в финале и заняли 3 место, а победу одержал португалец Сальвадор Собрал.
КИШИНЕВ, 14 мая — Sputnik. Молдавская группа SunStroke Project, представляющая нашу страну в песенном конкурсе «Евровидение 2017» в Киеве с песней «Hey, Mamma!», в финале заняла 3 место.
А победила Португалия. Исполнитель Сальвадор Собрал (Salvador Sobral) победил с композицией Amar Pelos Dois.
Подготовка к конкурсу «Евровидение-2017» сопровождалась скандалом
«Конкурс должен радовать миллионы людей и объединять их вместе, но не настраивать их друг против друга», — заявила Делтенре.
За всю историю «Евровидения» не было случая, чтобы
Европейский вещательный союз (EBU) предложил России транслировать выступление певицы через спутник или сменить конкурсанта, на что Москва ответила отказом.
В итоге Европейский вещательный союз заявил, что Россия не будет участвовать в конкурсе, а Первый канал принял решение отказаться от трансляции «Евровидения — 2017». Украина получила право принимать «Евровидение-2017» после победы певицы Джамалы с песней «1944» на конкурсе в Стокгольме в 2016 году.