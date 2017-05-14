Молдавская группа SunStroke Project на Евровидении заняла 3 место

Подготовка к конкурсу «Евровидение-2017» сопровождалась скандалом из-за отказа допустить российскую конкурсантку Юлию Самойлову. Служба безопасности Украины на три года запретила ей въезд в страну после выступлений в Крыму, который Киев до сих пор считает своей территорией. Глава Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре заявила, что глубоко сожалеет о том, что «Евровидение» используют для политических игр.

КИШИНЕВ, 14 мая — Sputnik. Молдавская группа SunStroke Project, представляющая нашу страну в песенном конкурсе «Евровидение 2017» в Киеве с песней «Hey, Mamma!», в финале заняла 3 место.

«Конкурс должен радовать миллионы людей и объединять их вместе, но не настраивать их друг против друга», — заявила Делтенре.

За всю историю «Евровидения» не было случая, чтобы какую-либо страну не допускали к конкурсу.



Европейский вещательный союз (EBU) предложил России транслировать выступление певицы через спутник или сменить конкурсанта, на что Москва ответила отказом.

В итоге Европейский вещательный союз заявил, что Россия не будет участвовать в конкурсе, а Первый канал принял решение отказаться от трансляции «Евровидения — 2017». Украина получила право принимать «Евровидение-2017» после победы певицы Джамалы с песней «1944» на конкурсе в Стокгольме в 2016 году.