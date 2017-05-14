Португалия заняла первое место на «Евровидении-2017»

Участник из Португалии Сальвадор Собрал с песней «Amar Pelos Dois» («любовь двух» — РБК) стал победителем ежегодного международного конкурса «Евровидение -2017», финал которого прошел 13 мая в Международном выставочном центре в Киеве. Прямая трансляция мероприятия велась на официальном канале конкурса на YouTube.
По результатам голосования жюри конкурса и зрителей в 42 странах, представитель Португалии набрал наибольшее количество голосов — 758.
Второе место занял участник из Болгарии, 17-летний москвич Кристиан Костов, исполнивший композицию «Beautiful Mess». Ему отдали 615 очков. На третьем месте — музыкальная группа SunStroke Project из Молдавии (374 балла).
27-летний Сальвадор Собрал стал единственным конкурсантом «Евровидения», который выступил на малой сцене без танцевального сопровождения со световыми эффектами. После вручения ему хрустального микрофона — главного приза мероприятия — он вышел на сцену со своей сестрой Луизой и исполнил еще раз свою песню, обмотав национальным флагом Португалии стойку микрофона.
«Я хочу сказать, что мы живем в мире одноразовой музыки, фестивальной музыки, которая не содержит в себе никакого смысла, и я думаю, что это может быть победой музыки с людьми, которые создают музыку со смыслом. Музыка — это не фейерверк, музыка — это чувство. Так что давайте попробуем изменить это и вернуть настоящую музыку», — сказал Собрал после оглашения результатов голосования.