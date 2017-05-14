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01:41 (мск), источник: РБК

Португалия заняла первое место на «Евровидении-2017»

Португальский певец Сальвадор Собрал занял первое место на международном песенном конкурсе «Евровидение», который в субботу, 13 мая, прошел в украинской столице Киеве. На втором месте оказался участник из Болгарии, москвич Кристиан Костов.

Источник: Reuters

Участник из Португалии Сальвадор Собрал с песней «Amar Pelos Dois» («любовь двух» — РБК) стал победителем ежегодного международного конкурса «Евровидение -2017», финал которого прошел 13 мая в Международном выставочном центре в Киеве. Прямая трансляция мероприятия велась на официальном канале конкурса на YouTube.

По результатам голосования жюри конкурса и зрителей в 42 странах, представитель Португалии набрал наибольшее количество голосов — 758.

Второе место занял участник из Болгарии, 17-летний москвич Кристиан Костов, исполнивший композицию «Beautiful Mess». Ему отдали 615 очков. На третьем месте — музыкальная группа SunStroke Project из Молдавии (374 балла).

27-летний Сальвадор Собрал стал единственным конкурсантом «Евровидения», который выступил на малой сцене без танцевального сопровождения со световыми эффектами. После вручения ему хрустального микрофона — главного приза мероприятия — он вышел на сцену со своей сестрой Луизой и исполнил еще раз свою песню, обмотав национальным флагом Португалии стойку микрофона.

«Я хочу сказать, что мы живем в мире одноразовой музыки, фестивальной музыки, которая не содержит в себе никакого смысла, и я думаю, что это может быть победой музыки с людьми, которые создают музыку со смыслом. Музыка — это не фейерверк, музыка — это чувство. Так что давайте попробуем изменить это и вернуть настоящую музыку», — сказал Собрал после оглашения результатов голосования.

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