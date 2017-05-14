Португалия заняла первое место на «Евровидении-2017»

Источник: Reuters

Участник из Португалии Сальвадор Собрал с песней «Amar Pelos Dois» («любовь двух» — РБК) стал победителем ежегодного международного конкурса «Евровидение -2017», финал которого прошел 13 мая в Международном выставочном центре в Киеве. Прямая трансляция мероприятия велась на официальном канале конкурса на YouTube.

По результатам голосования жюри конкурса и зрителей в 42 странах, представитель Португалии набрал наибольшее количество голосов — 758.

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Второе место занял участник из Болгарии, 17-летний москвич Кристиан Костов, исполнивший композицию «Beautiful Mess». Ему отдали 615 очков. На третьем месте — музыкальная группа SunStroke Project из Молдавии (374 балла). 27-летний Сальвадор Собрал стал единственным конкурсантом «Евровидения», который выступил на малой сцене без танцевального сопровождения со световыми эффектами. После вручения ему хрустального микрофона — главного приза мероприятия — он вышел на сцену со своей сестрой Луизой и исполнил еще раз свою песню, обмотав национальным флагом Португалии стойку микрофона.