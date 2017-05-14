Португалия победила на «Евровидении-2017», белорусская группа Naviband на 17 месте
14 мая, Киев /Корр. БЕЛТА/. Португалия победила на международном конкурсе песни «Евровидение-2017» в Киеве, передает корреспондент БЕЛТА.
14 мая, Киев /Корр. БЕЛТА/. Португалия победила на международном конкурсе песни «Евровидение-2017» в Киеве, передает корреспондент БЕЛТА.
Лавры победителя и хрустальный микрофон «Евровидения» португальцу Сальвадору Собралу принесла песня «Amar Pelos Dois». По результатам голосования он набрал 758 баллов.
Сальвадор Собрал — экстраординарный певец. Песня, которую для него написала сестра Луиза, известный автор и исполнитель, после первого полуфинала в одночасье взлетела в число фаворитов. Магнетизм и удивительная чувственность исполнения Сальвадора покорили зрителей.
Второе место занял Кристиан Костов из Болгарии, который набрад 615 баллов. Группа из Молдовы SunStroke Project расположилась не 3 месте набрав 374 балла.
Беларусь заняла в финале 17-е место. Беларуси дали 12 баллов Азербайджан и Украина.
Остальные конкурсанты расположились в следующей последовательности.
Артисты из 26 стран вышли на сцену Международного выставочного центра в Киеве. Белорусская группа NaviBand исполнила песню на белорусском языке «Гісторыя майго жыцця» и заняла 17 место, набрав 83 балла.