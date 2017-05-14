Португалия победила на «Евровидении-2017», белорусская группа Naviband на 17 месте

Лавры победителя и хрустальный микрофон «Евровидения» португальцу Сальвадору Собралу принесла песня «Amar Pelos Dois». По результатам голосования он набрал 758 баллов.

Сальвадор Собрал — экстраординарный певец. Песня, которую для него написала сестра Луиза, известный автор и исполнитель, после первого полуфинала в одночасье взлетела в число фаворитов. Магнетизм и удивительная чувственность исполнения Сальвадора покорили зрителей.