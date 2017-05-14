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02:00 (мск), источник: УНИАН

Победителем Евровидения-2017 стала Португалия

Представитель Португалии Сальвадор Собрал занял первое место в песенном конкурсе.

Источник: УНИАН

В Киеве 13 мая состоялся финал Евровидения-2017. На сцену в этот вечер вышло 26 участников песенного конкурса.

Победу одержал представитель Португалии Сальвадор Собрал.

Как сообщал УНИАН, по результатам первого полуфинала в финал прошли: Молдова, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр, Бельгия.

Победителями второго полуфинала стали конкурсанты из Болгарии, Беларуси, Хорватии, Венгрии, Дании, Израиля, Румынии, Норвегии, Нидерландов и Австрии.

Кроме того, автоматически в финал попадают 5 представителей стран-основательниц «Евровидения», а именно Испания, Италия, Великобритания, Германия, Франция, а также Украина как победитель прошлогоднего песенного конкурса.

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