Победителем Евровидения-2017 стала Португалия

В Киеве 13 мая состоялся финал Евровидения-2017. На сцену в этот вечер вышло 26 участников песенного конкурса.

Как сообщал УНИАН, по результатам первого полуфинала в финал прошли: Молдова, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр, Бельгия.

Победителями второго полуфинала стали конкурсанты из Болгарии, Беларуси, Хорватии, Венгрии, Дании, Израиля, Румынии, Норвегии, Нидерландов и Австрии.