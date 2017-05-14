«Мисс Приморье-2017» стала Марина Орешкина
Самых красивых девушек региона ждет гастрольный тур по муниципалитетам.
Самых красивых девушек региона ждет гастрольный тур по муниципалитетам.
Владивосток, 14 мая, PrimaMedia.
Самых красивых девушек Приморского края определили накануне, 13 мая. На сцене Fesco Hall во Владивостоке прошел финал конкурса «Мисс Приморье-2017». Победительницей конкурса стала Марина Орешкина. Титул «Мисс-Владивосток» достался Анастасии Алешиной, а титул «Вице-мисс Приморье» получила Екатерина Мишарева.
Участницы финала — Елена Видмер, Виктория Мельник, Екатерина Пашкевич, Кристина Сазонкина, Алиса Судакова, Александра Шкилева и Лада Юн — получат по 50 тысяч рублей от спонсоров. А победительницы — 100, 200 и 400 тысяч рублей, соответственно. Впереди девушек ждет гастрольный тур по городам Приморья.