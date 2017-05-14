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08:34 (мск), источник: PrimaMedia.ru

«Мисс Приморье-2017» стала Марина Орешкина

Самых красивых девушек региона ждет гастрольный тур по муниципалитетам.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 14 мая, PrimaMedia.

Самых красивых девушек Приморского края определили накануне, 13 мая. На сцене Fesco Hall во Владивостоке прошел финал конкурса «Мисс Приморье-2017». Победительницей конкурса стала Марина Орешкина. Титул «Мисс-Владивосток» достался Анастасии Алешиной, а титул «Вице-мисс Приморье» получила Екатерина Мишарева.

Участницы финала — Елена Видмер, Виктория Мельник, Екатерина Пашкевич, Кристина Сазонкина, Алиса Судакова, Александра Шкилева и Лада Юн — получат по 50 тысяч рублей от спонсоров. А победительницы — 100, 200 и 400 тысяч рублей, соответственно. Впереди девушек ждет гастрольный тур по городам Приморья.

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