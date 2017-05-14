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05:26 (мск), источник: Мослента

«Аптекарский огород» продлил часы работы

Теперь смотреть на цветущие тюльпаны и магнолии можно до 21:00.

Источник: РИА "Новости"

Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» теперь будет работать на час дольше: посетителей ждут с 10:00 до 21:00. Об этом сообщается в пресс-релизе сада, поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ.

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Кассы открыты до 20:30. «Сейчас под открытым небом цветут магнолии, тюльпаны, вишни, гиацинты, нарциссы, рябчики, миндали, сон-трава, парадоксальный лук и многое другое», — отметили в пресс-службе.

Также до 19 мая в саду будет работать выставка бонсаев, где посетители могут увидеть миниатюрные сосны, яблони, березы, красную смородину и другие виды деревьев и кустарников, произрастающих в средней полосе и на Юге России. Некоторым из представленных растений насчитывается уже более 60 лет.

Ранее в «Аптекарском огороде» появились редкие лиановидная гортензия и японская яблоня, а также пирамиды из бирючины. Их можно увидеть в Саду лекарственных трав и Дальневосточном саду, который создается с прошлой весны на основе колекции дальневосточных деревьев и кустарников на площади около 1 тысячи квадратных метров.

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