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07:19 (мск), источник: Sputniknews.kz

В Казахстане дождливо в воскресенье

АСТАНА, 14 мая — Sputnik. Дождливая погода ожидает казахстанцев в воскресенье, 14 мая, сообщает «Казгидромет».

Источник: Sputniknews.kz

На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода: местами пройдет дождь, гроза, ожидается туман, усиление ветра.

На юге прогнозируется пыльная буря. Лишь на западе Казахстана — погода без осадков.

В Акмолинской, Кызылординской, Павлодарской, Карагандинской, днем в Северо-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с.

В Кызылординской области с пыльной бурей, в Карагандинской области местами ожидается град. Ночью и утром в Костанайской области местами туман.

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