В Казахстане дождливо в воскресенье
АСТАНА, 14 мая — Sputnik. Дождливая погода ожидает казахстанцев в воскресенье, 14 мая, сообщает «Казгидромет».
АСТАНА, 14 мая — Sputnik. Дождливая погода ожидает казахстанцев в воскресенье, 14 мая, сообщает «Казгидромет».
На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода: местами пройдет дождь, гроза, ожидается туман, усиление ветра.
На юге прогнозируется пыльная буря. Лишь на западе Казахстана — погода без осадков.
В Акмолинской, Кызылординской, Павлодарской, Карагандинской, днем в
В Кызылординской области с пыльной бурей, в Карагандинской области местами ожидается град. Ночью и утром в Костанайской области местами туман.