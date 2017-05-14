В Казахстане дождливо в воскресенье

На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода: местами пройдет дождь, гроза, ожидается туман, усиление ветра.

На юге прогнозируется пыльная буря. Лишь на западе Казахстана — погода без осадков.

В Акмолинской, Кызылординской, Павлодарской, Карагандинской, днем в Северо-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с.

В Кызылординской области с пыльной бурей, в Карагандинской области местами ожидается град. Ночью и утром в Костанайской области местами туман.