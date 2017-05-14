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07:13 (мск), источник: Newtimes.kz

Организацию ЕНТ в Казахстане отдали акиматам

Об этом сообщила замглавы МОН РК Эльмира Суханбердиева, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

По словам вице-министра, в этом году школу заканчивают 130 тыс выпускников, из них — ЕНТ будут сдавать более 27 тыс человек.

«ЕНТ будет проходить с 20 июня по 1 июля в 165 пунктах», — сказала Суханбердиева в СЦК.

По ее словам, в этом году за питание, подвоз и безопасность детей будут отвечать акиматы областей и двух городов республиканского значения.

«Акиматы 14 областей и городов Астана и Алматы готовы. Об этом они отчитались на заседании правительства», — подчеркнула Суханбердиева.

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