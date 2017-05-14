Организацию ЕНТ в Казахстане отдали акиматам
Об этом сообщила замглавы МОН РК Эльмира Суханбердиева, передает ИА «NewTimes.kz».
Об этом сообщила замглавы МОН РК Эльмира Суханбердиева, передает ИА «NewTimes.kz».
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«ЕНТ будет проходить с 20 июня по 1 июля в 165 пунктах», — сказала Суханбердиева в СЦК.
По ее словам, в этом году за питание, подвоз и безопасность детей будут отвечать акиматы областей и двух городов республиканского значения.
«Акиматы 14 областей и городов Астана и Алматы готовы. Об этом они отчитались на заседании правительства», — подчеркнула Суханбердиева.