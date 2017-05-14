Уровни воды в реках Уфы продолжают снижаться

По данным Башгидромета, за сутки Белая в районе Монумента Дружбы опустилась еще на 42 сантиметра — до 321 сантиметра. Уровень реки Уфы снизился до 273 сантиметров (-24 см).

Река Дема в районе деревни Бочкарево стала ниже на 16 сантиметров, в 8:00 ее уровень был зафиксирован на отметке 424 сантиметра.