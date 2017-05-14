Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Какие серии пятиэтажек запланированы к сносу?
3-летняя девочка поразила соцсети недетским навыком
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Неделя за полторы минуты: главные новости 6 — 12 мая«Новости Mail.Ru» рассказывают и показывают самые важные события недели. И делают это всего за 89 секунд
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
Голосование по сносу пятиэтажек начнется в понедельник
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Путин рассказал о судьбе русских в случае поражения в войне
СМИ: Лавров высмеял США прямо при Трампе
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
«Проломаем двери»: пилот F-22 о возможном конфликте с Россией
СМИ Запада начали поддерживать Путина - Regnum
Старая «Тойота» и новая: у кого кузов прочнее
Бензин в России начал дорожать
Фоторепортажи
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
11Война в карикатурах
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
22По миру прошел Первомай
11:40 (мск), источник: ИА Башинформ

Уровни воды в реках Уфы продолжают снижаться

УФА, 14 май 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. Уровни уфимских рек продолжают снижаться, однако скорость, с которой отступает большая вода, замедлилась.

По данным Башгидромета, за сутки Белая в районе Монумента Дружбы опустилась еще на 42 сантиметра — до 321 сантиметра. Уровень реки Уфы снизился до 273 сантиметров (-24 см).

Река Дема в районе деревни Бочкарево стала ниже на 16 сантиметров, в 8:00 ее уровень был зафиксирован на отметке 424 сантиметра.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Корейском полуострове
Португалия выиграла «Евровидение-2017»
ПВО РФ находится в боеготовности после пуска ракеты КНДР
Лавров прокомментировал ситуацию вокруг фото с встречи с Трампом
Сборная России досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира
В Греции уточнили число погибших при крушении поезда
Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле
Спорт
Сборная России досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккею Российская сборная одержала пятую победу подряд на чемпионате мира по хоккею-2017, разгромив Словакию
Авто
Компьютерный вирус заблокировал выдачу прав в России Хакеры заставили ГИБДД прекратить выдачу водительских удостоверений
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу Актриса стала гостьей вечернего шоу Эллен ДеДженерес и вызвала бурную реакцию зрителей и интернет-пользователей своим неоднозначным поведением
Недвижимость
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
В Испании стартует массовая распродажа жилья
В санаториях Сочи продали все номера на лето
Отопительный сезон в Петербурге продлен
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
Пятиклассник из Владивостока сделал робота из обувной коробки Робот умеет подавать конфеты и включает музыку.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь