Уровни воды в реках Уфы продолжают снижаться
УФА, 14 май 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. Уровни уфимских рек продолжают снижаться, однако скорость, с которой отступает большая вода, замедлилась.
УФА, 14 май 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. Уровни уфимских рек продолжают снижаться, однако скорость, с которой отступает большая вода, замедлилась.
По данным Башгидромета, за сутки Белая в районе Монумента Дружбы опустилась еще на 42 сантиметра — до 321 сантиметра. Уровень реки Уфы снизился до 273 сантиметров (-24 см).
Река Дема в районе деревни Бочкарево стала ниже на 16 сантиметров, в 8:00 ее уровень был зафиксирован на отметке 424 сантиметра.