Путин перед встречей с лидером Китая сыграл на рояле «Московские окна»

После выступления на форуме «Один пояс — один путь» российский президент отправился на двустороннюю встречу с китайским коллегой на одну из вилл правительственной резиденции Чжуннаньхай.

Перед встречей Путин сел за рояль и наиграл «Московские окна» Тихона Хренникова, а также мелодию «Города над вольной Невой».