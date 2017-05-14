Путин перед встречей с лидером Китая сыграл на рояле «Московские окна»
ПЕКИН, 14 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ожидании встречи с председателем КНР Си Цзиньпином сел за рояль и наиграл мотив песни «Московские окна».
ПЕКИН, 14 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ожидании встречи с председателем КНР Си Цзиньпином сел за рояль и наиграл мотив песни «Московские окна».
После выступления на форуме «Один пояс — один путь» российский президент отправился на двустороннюю встречу с китайским коллегой на одну из вилл правительственной резиденции Чжуннаньхай.
Перед встречей Путин сел за рояль и наиграл «Московские окна» Тихона Хренникова, а также мелодию «Города над вольной Невой».