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08:29 (мск), источник: РИА Новости

Путин перед встречей с лидером Китая сыграл на рояле «Московские окна»

ПЕКИН, 14 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ожидании встречи с председателем КНР Си Цзиньпином сел за рояль и наиграл мотив песни «Московские окна».

После выступления на форуме «Один пояс — один путь» российский президент отправился на двустороннюю встречу с китайским коллегой на одну из вилл правительственной резиденции Чжуннаньхай.

Перед встречей Путин сел за рояль и наиграл «Московские окна» Тихона Хренникова, а также мелодию «Города над вольной Невой».

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