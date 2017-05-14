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08:49 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Виктор Кузеванов: Моя миссия в Ботаническом саду Иркутского госуниверситета окончена

Бессменный директор оранжереи уходит со своего поста в понедельник.

Источник: IrkutskMedia.ru

Директор Ботанического сада Иркутского госуниверситета Виктор Кузеванов считает свою миссию оконченной. Он уйдет с должности в понедельник, 15 мая. Виктор Кузеванов не сообщил, где намерен работать дальше, но отметил, что не покинет Иркутскую область. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

— Да, я действительно увольняюсь с понедельника. Я считаю, что моя миссия в Ботаническом саду окончилась. Также мои профессиональные способности больше не востребованы в ИГУ. Но они могут быть востребованы в других местах. Это мое собственное решение. Директором Ботанического сада я был в течение 23 лет и он стал сильным. 23 года назад он был почти разрушен, коллекции потеряны, оранжереи в ужасном состоянии, воды для полива и инструментов не было. Я собрал команду и мотивировал ее на работу. Всегда считал, что сад нужно развивать только позитивными методами. Мы с командой смогли сделать Ботанический сад влиятельным в Иркутске, в области, в стране, и даже в мире. Наш сад входит в энциклопедию «Великие ботанические сады мира», там из всего 60, из них три российских, — рассказал Виктор Кузеванов.

Несмотря на огромное количество предложений из городов России, и даже из-за рубежа, Виктор Кузеванов решил остаться в Иркутске. Однако точное место своей будущей работы не сообщил.

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