Ночью на Южном Урале было минус 8 градусов
Заморозки в воздухе и на почве зафиксированы в большинстве муниципалитетов.
Заморозки в воздухе и на почве зафиксированы в большинстве муниципалитетов.
Минувшей ночью столбики термометров в Челябинской области опустились до минус восьми градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации регионального ЦГМС, в ночь на воскресенье было от минус четырех до плюс трех, в Верхнеуральске метеостанция зафиксировала восемь градусов ниже нуля, на поверхности почвы — до минус пяти.
Сегодня, 14 мая, днем на Южном Урале ожидается до плюс 17, в горах — около семи, порывы западного —