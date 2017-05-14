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11:48 (мск), источник: dostup1.ru

Ночью на Южном Урале было минус 8 градусов

Заморозки в воздухе и на почве зафиксированы в большинстве муниципалитетов.

Источник: РИА "Новости"

Минувшей ночью столбики термометров в Челябинской области опустились до минус восьми градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации регионального ЦГМС, в ночь на воскресенье было от минус четырех до плюс трех, в Верхнеуральске метеостанция зафиксировала восемь градусов ниже нуля, на поверхности почвы — до минус пяти.

Сегодня, 14 мая, днем на Южном Урале ожидается до плюс 17, в горах — около семи, порывы западного — юго-западного ветра до 16 метров в секунду, местами не исключены небольшие дожди.

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