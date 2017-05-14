Ночью на Южном Урале было минус 8 градусов

Минувшей ночью столбики термометров в Челябинской области опустились до минус восьми градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации регионального ЦГМС, в ночь на воскресенье было от минус четырех до плюс трех, в Верхнеуральске метеостанция зафиксировала восемь градусов ниже нуля, на поверхности почвы — до минус пяти.