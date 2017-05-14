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11:10 (мск), источник: Афиша Daily

Пол Маккартни показал своего персонажа из «Пиратов Карибского моря»

Британский музыкант Пол Маккартни выложил в твиттере плакат с персонажем, которого он играет в фильме «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».

Маккартни — не первый британский музыкант, снявшийся во франшизе. Гитарист Rolling Stones Кит Ричардс исполнил в фильмах «Пираты Карибского моря: На краю Света» и «Пираты Карибского моря: На странных берегах» отца капитана Джека Воробья.

В мировой прокат картина выйдет 24 мая 2017 года, а премьера в России состоится на день позже.

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