Пол Маккартни показал своего персонажа из «Пиратов Карибского моря»

Маккартни — не первый британский музыкант, снявшийся во франшизе. Гитарист Rolling Stones Кит Ричардс исполнил в фильмах «Пираты Карибского моря: На краю Света» и «Пираты Карибского моря: На странных берегах» отца капитана Джека Воробья.

В мировой прокат картина выйдет 24 мая 2017 года, а премьера в России состоится на день позже.