Жаркая погода сменится дождливой в середине рабочей недели в Иркутске

Ясная и жаркая погода в Иркутске сменится дождливой в середине предстоящей рабочей недели. Температура воздуха днем будет колебаться от +26°C до +32°C. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.

В понедельник, 15 мая, в столице Приангарья будет ясно. Температура днем до +28°C. Ветер северо-западный 3 м/с.

Во вторник, 16 мая, в Иркутске ясно. Температура воздуха поднимется до +32°C. Ветер юго-западный 2 м/с.

В среду, 17 мая, в Иркутске будет пасмурно, дождь. Температура днем до +14°C. Ветер северный 1 м/с.

В четверг, 18 мая, в столице Приангарья пасмурно, дождь. За окном будет до +13°C. Ветер северо-западный 5 м/с.

В пятницу, 19 мая, в Иркутске малооблачно, небольшой дождь. Столбик термометра опустится до +11°C. Штиль.