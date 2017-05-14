Жаркая погода сменится дождливой в середине рабочей недели в Иркутске
За окном будет до +32°C.
За окном будет до +32°C.
Ясная и жаркая погода в Иркутске сменится дождливой в середине предстоящей рабочей недели. Температура воздуха днем будет колебаться от +26°C до +32°C. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.
В понедельник, 15 мая, в столице Приангарья будет ясно. Температура днем до +28°C. Ветер
Во вторник, 16 мая, в Иркутске ясно. Температура воздуха поднимется до +32°C. Ветер
В среду, 17 мая, в Иркутске будет пасмурно, дождь. Температура днем до +14°C. Ветер северный 1 м/с.
В четверг, 18 мая, в столице Приангарья пасмурно, дождь. За окном будет до +13°C. Ветер
В пятницу, 19 мая, в Иркутске малооблачно, небольшой дождь. Столбик термометра опустится до +11°C. Штиль.