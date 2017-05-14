Организаторы «Монстрации» отменили проведение акции в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Организаторы шествия «Монстрация» отменили проведение акции 14 мая в Екатеринбурге, им не удалось согласовать проведение мероприятия с местными властями. Об этом организаторы сообщили на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Монстрация» 14 мая не состоится. Власти не согласовали проведение, — говорится в сообщении.

Организаторы также обратились к потенциальным участникам с просьбой не приходить на место запланированного сбора, напомнив им об административной ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.