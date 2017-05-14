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11:42 (мск), источник: ТАСС

Организаторы «Монстрации» отменили проведение акции в Екатеринбурге

Мероприятие не удалось согласовать с местными властями.

Источник: Группа "Монстрация Екатеринбург"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Организаторы шествия «Монстрация» отменили проведение акции 14 мая в Екатеринбурге, им не удалось согласовать проведение мероприятия с местными властями. Об этом организаторы сообщили на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Монстрация» 14 мая не состоится. Власти не согласовали проведение, — говорится в сообщении.

Организаторы также обратились к потенциальным участникам с просьбой не приходить на место запланированного сбора, напомнив им об административной ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.

По данным местных СМИ, изначально «Монстрацию» планировали провести в Екатеринбурге 1 мая, но согласовать мероприятие не удалось из-за неверно составленного запроса, тогда организаторы перенесли проведение шествия на 14 мая.

«Монстрация» — альтернативная первомайская демонстрация, участники которой надевают костюмы и несут плакаты с шуточными и абсурдными лозунгами. В 2017 году кроме Новосибирска «Монстрация» прошла 1 мая еще в девяти регионах России. Также акция впервые прошла в Праге.

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