Румынские синоптики объявили желтый код наводнений в Молдове и Трансильвании
В Румынии действует желтый код опасности наводнений. По данным синоптиков соседней страны, 17 рек в регионах Молдова и Трансильвания могут выйти из берегов
В Румынии действует желтый код опасности наводнений. По данным синоптиков соседней страны, 17 рек в регионах Молдова и Трансильвания могут выйти из берегов
Власти предупреждают людей о возможной опасности. Желтый код будет действовать до ночи воскресенья. В Румынии непогода бушует с начала недели. Во вторник и среду желтый код опасности наводнений объявили в южных и центральных районах страны.