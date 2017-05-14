Порошенко поздравил лидера «Океана Эльзы» Святослава Вакарчука с днем рождения

Президент Украины Петр Порошенко поздравил с днем рождения лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука.

«Спасибо за те невероятные эмоции, которые ты даришь своим слушателям — в Украине и по всему миру. Спасибо, что поднял качество украинской песни “вище неба”. С днем рождения тебя, Слава!» — говорится в тексте поздравления в Facebook.