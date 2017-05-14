Порошенко поздравил лидера «Океана Эльзы» Святослава Вакарчука с днем рождения
Порошенко поблагодарил Вакарчука за то, что он что поднял качество украинской песни «вище неба».
Порошенко поблагодарил Вакарчука за то, что он что поднял качество украинской песни «вище неба».
Президент Украины Петр Порошенко поздравил с днем рождения лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука.
«Спасибо за те невероятные эмоции, которые ты даришь своим слушателям — в Украине и по всему миру. Спасибо, что поднял качество украинской песни “вище неба”. С днем рождения тебя, Слава!» — говорится в тексте поздравления в Facebook.
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