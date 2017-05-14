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11:17 (мск), источник: 112.ua

Порошенко поздравил лидера «Океана Эльзы» Святослава Вакарчука с днем рождения

Порошенко поблагодарил Вакарчука за то, что он что поднял качество украинской песни «вище неба».

Источник: 112.ua

Президент Украины Петр Порошенко поздравил с днем рождения лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука.

«Спасибо за те невероятные эмоции, которые ты даришь своим слушателям — в Украине и по всему миру. Спасибо, что поднял качество украинской песни “вище неба”. С днем рождения тебя, Слава!» — говорится в тексте поздравления в Facebook.

Отметим, украинский рок-музыкант, автор песен, заслуженный артист Украины, почетный гражданин Львова, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук родился в Мукачево 14 мая 1975.

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