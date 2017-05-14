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12:01 (мск), источник: РИА Новости

Юлия Самойлова очень рада победе Португалии на Евровидении

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Певица Юлия Самойлова, которая должна была представлять Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в Киеве, высоко оценила выступление победителя Сальвадора Собрала, отметив его волшебный голос, и добавила, что очень рада успеху Португалии.

Источник: РИА Новости
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Финал международного песенного конкурса «Евровидение» состоялся в ночь с субботы на воскресенье в Киеве.

По итогам голосования зрителей и профессионального жюри победителем стал португалец Сальвадор Собрал, второе место занял болгарский участник Кристиан Костов, на третьей строчке оказались исполнители из Молдавии Sunstroke Project.

«Я очень рада, что выиграла Португалия. Сальвадор Собрал, ты великолепен! Волшебный голос и бесспорная победа», — сказала Самойлова в видео, размещенном на ее странице в Instagram.

В этом году Россия не приняла участие в конкурсе, так как Самойловой с песней о любви Flame Is Burning украинскими спецслужбами был запрещен въезд в страну из-за ее выступления в Крыму.

В финале конкурса принимали участие такие страны, как Молдавия, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр, Бельгия, Болгария, Белоруссия, Хорватия, Венгрия, Дания, Израиль, Румыния, Норвегия, Нидерланды и Австрия, а также представители пяти стран-основательниц конкурса (Великобритания, Италия, Испания, Франция и Германия) и Украина — хозяйка фестиваля.

Португалец Сальвадор выиграл конкурс «Евровидение»
10:57 (мск)© Ньюстюб
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