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20:31 (мск), источник: РИА Крым

Спасатели в Крыму помогли туристу с поломанной ногой спуститься с гор

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая — РИА Новости (Крым). Крымские спасатели спасли в горах туриста. 34-летний мужчина в районе Ангарского перевала сломал ногу и не мог самостоятельно передвигаться.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым. Сообщение от группы туристов поступило в службу спасения 13 мая в 23.00.

«Установив телефонную связь с пострадавшим, в район поисковых работ выехала группа спасателей Алуштинского аварийно-спасательного отряда «Крым-СПАС» в составе 3-х человек и 1 единицы техники повышенной проходимости. Турист, житель г. Симферополь 1983 г.р., был оперативно обнаружен спасателями в районе стоянки туристов «Андрюхина поляна», — говорится в сообщении.

Во время спасательной операции, которая продолжалась более трех часов, пострадавшему наложили шину на поврежденную ногу и с помощью специальных жестких носилок эвакуировали к служебному автомобилю. После этого его доставили в отделение скорой медицинской помощи села Лаванда.

Крымские спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасного поведения на скальных участках. Всем, кто отправляется в горы на короткую прогулку, рекомендуют: надеть удобную обувь и взять с собой средства связи, карту, фонарик, запас воды и пищи. Перед выходом на туристический маршрут обязательно регистрировать свою группу в Главном управлении МЧС России по Республике Крым либо в подразделениях МЧС России. Данная процедура позволит оперативно оказать необходимую помощь в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.

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