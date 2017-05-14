В Воронеже после затянувшегося похолодания наконец потеплеет до 21 градуса

В ближайшие дни в Воронеж вернется долгожданное тепло. Температура воздуха будет нарастать с каждым днем.

В понедельник, 15 мая, в нашем городе ночью воздух прогреется до 7 градусов. Днем столбики термометров покажут 17 тепла. Синоптики прогнозируют переменную облачность и без осадков.

Во вторник, 16 мая, в столице Черноземья в ночное время будет на градус прохладнее — около 6 со знаком «плюс». Днем наоборот воздух прогреется до 19 градусов. Омрачат ситуацию на улице лишь небольшие дожди.

В среду, 17 мая, в Воронеже ночью сохранится 6 градусов тепла. Днем немного похолодает — на термометрах будет 14 градусов. Также в прогнозе небольшие дожди.