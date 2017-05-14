Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Ярош обратился к властям Украины после беспорядков 9 мая
3-летняя девочка поразила соцсети недетским навыком
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
Неделя за полторы минуты: главные новости 6 — 12 мая«Новости Mail.Ru» рассказывают и показывают самые важные события недели. И делают это всего за 89 секунд
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
Голосование по сносу пятиэтажек начнется в понедельник
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Путин рассказал о судьбе русских в случае поражения в войне
СМИ: Лавров высмеял США прямо при Трампе
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
F-22 может победить 10 российских Су-35 – американский пилот
СМИ Запада начали поддерживать Путина - Regnum
Старая «Тойота» и новая: у кого кузов прочнее
Бензин в России начал дорожать
Фоторепортажи
12Бал Met Gala 2017
860 лет назад родился Cид Вишес
8Дебаты Макрона и Ле Пен
22По миру прошел Первомай
16:24 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже после затянувшегося похолодания наконец потеплеет до 21 градуса

Правда, половину недели будет идти небольшой дождь.

В ближайшие дни в Воронеж вернется долгожданное тепло. Температура воздуха будет нарастать с каждым днем.
В понедельник, 15 мая, в нашем городе ночью воздух прогреется до 7 градусов. Днем столбики термометров покажут 17 тепла. Синоптики прогнозируют переменную облачность и без осадков.

Во вторник, 16 мая, в столице Черноземья в ночное время будет на градус прохладнее — около 6 со знаком «плюс». Днем наоборот воздух прогреется до 19 градусов. Омрачат ситуацию на улице лишь небольшие дожди.

В среду, 17 мая, в Воронеже ночью сохранится 6 градусов тепла. Днем немного похолодает — на термометрах будет 14 градусов. Также в прогнозе небольшие дожди.

В четверг, 18 мая, в ночное время снова будет весьма прохладно — около 5 градусов тепла. Днем синоптики прогнозируют около 17 градусов. Дожди из города уйдут — осадков не ожидается.
Пятница, 19 мая, станет самым теплым и комфортным днем в ближайшую рабочую неделю в Воронеже. Ночью термометры покажут около 7 градусов. Днем станет по-летнему тепло — 21 градус. Синоптики обещают переменную облачность, но без дождей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+12°
полупрозрачная облачность
756 мм рт. ст.
нормальное
94 %
очень высокая
3 м/с
легкий ветер
В Воронеже грабители забрали мелочь у раненого ими ножом пенсионера
СМИ Египта: переговоры с РФ по возобновлению полетов не ведутся
Лавров прокомментировал ситуацию вокруг фото с встречи с Трампом
Глава Европола рассказал, когда могут начаться новые кибератаки
Самойлова прокомментировала победу Португалии на Евровидении
Организаторы ЧМ: Кто-то льет жидкость на лед в Кельне
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о телемедицине
Индия отказалась участвовать в форуме «Один пояс — один путь»
Спорт
Гусев влился в концерты шипачёвцев: оценки сборной России Звено Шипачёва давало очередной концерт, Василевский снова не пропустил, а Миронов забивал, но "пожарил"
Авто
Компьютерный вирус заблокировал выдачу прав в России Хакеры заставили ГИБДД прекратить выдачу водительских удостоверений
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу Актриса стала гостьей вечернего шоу Эллен ДеДженерес и вызвала бурную реакцию зрителей и интернет-пользователей своим неоднозначным поведением
Недвижимость
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
В Испании стартует массовая распродажа жилья
В санаториях Сочи продали все номера на лето
Отопительный сезон в Петербурге продлен
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
Пятиклассник из Владивостока сделал робота из обувной коробки Робот умеет подавать конфеты и включает музыку.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь