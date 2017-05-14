В Воронеже после затянувшегося похолодания наконец потеплеет до 21 градуса
Правда, половину недели будет идти небольшой дождь.
Правда, половину недели будет идти небольшой дождь.
В ближайшие дни в Воронеж вернется долгожданное тепло. Температура воздуха будет нарастать с каждым днем.
В понедельник, 15 мая, в нашем городе ночью воздух прогреется до 7 градусов. Днем столбики термометров покажут 17 тепла. Синоптики прогнозируют переменную облачность и без осадков.
Во вторник, 16 мая, в столице Черноземья в ночное время будет на градус прохладнее — около 6 со знаком «плюс». Днем наоборот воздух прогреется до 19 градусов. Омрачат ситуацию на улице лишь небольшие дожди.
В среду, 17 мая, в Воронеже ночью сохранится 6 градусов тепла. Днем немного похолодает — на термометрах будет 14 градусов. Также в прогнозе небольшие дожди.
В четверг, 18 мая, в ночное время снова будет весьма прохладно — около 5 градусов тепла. Днем синоптики прогнозируют около 17 градусов. Дожди из города уйдут — осадков не ожидается.
Пятница, 19 мая, станет самым теплым и комфортным днем в ближайшую рабочую неделю в Воронеже. Ночью термометры покажут около 7 градусов. Днем станет