Президент вручит группе SunStroke Project высшие государственные награды
Об этом глава молдавского государства Игорь Додон написал на своей странице в социальных сетях.
Об этом глава молдавского государства Игорь Додон написал на своей странице в социальных сетях.
КИШИНЕВ, 14 мая — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поблагодарил участников и солиста группы SunStroke Project за достойное представление республики на песенном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве и поздравил музыкантов с почетным третьим местом.
«Поздравляю ребят из SunStroke Project и их творческую команду с великолепным выступлением и третьим местом! Молдова гордится Вами! Вы подарили нам незабываемые эмоции. И по праву поднялись на самую высокую ступень за всю историю участия нашей страны в этом конкурсе. Для нас — вы победители. Молодцы! Я был рядом с вами, буду и в дальнейшем.
Жду вас домой, с высшими государственными наградами», — написал Игорь Додон на своем профиле в Facebook.
Напомним, что представители Молдовы на «Евровидении-2017» группа SunStroke Project заняла третье место с песней «Hey Mamma», показав лучший результат за все годы участия музыкантов и артистов из нашей страны в этом конкурсе.
Пальма первенства в на «Евровидении» в нынешнем году досталась представителю Португалии Сальвадору Собралу с песней «Amar Pelos Dois», он набрал 758 баллов. На второй ступени пьедестала европейского песенного конкурса оказался представитель Болгарии с 615 баллами. Четвертое место досталось Бельгии с 363 баллами, а пятое — Швеции с 344 баллами.