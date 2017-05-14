Президент вручит группе SunStroke Project высшие государственные награды

КИШИНЕВ, 14 мая — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поблагодарил участников и солиста группы SunStroke Project за достойное представление республики на песенном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве и поздравил музыкантов с почетным третьим местом.

«Поздравляю ребят из SunStroke Project и их творческую команду с великолепным выступлением и третьим местом! Молдова гордится Вами! Вы подарили нам незабываемые эмоции. И по праву поднялись на самую высокую ступень за всю историю участия нашей страны в этом конкурсе. Для нас — вы победители. Молодцы! Я был рядом с вами, буду и в дальнейшем.

Жду вас домой, с высшими государственными наградами», — написал Игорь Додон на своем профиле в Facebook.