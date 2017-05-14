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12:22 (мск), источник: Sputnik.md

Президент вручит группе SunStroke Project высшие государственные награды

Об этом глава молдавского государства Игорь Додон написал на своей странице в социальных сетях.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 14 мая — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поблагодарил участников и солиста группы SunStroke Project за достойное представление республики на песенном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве и поздравил музыкантов с почетным третьим местом.

«Поздравляю ребят из SunStroke Project и их творческую команду с великолепным выступлением и третьим местом! Молдова гордится Вами! Вы подарили нам незабываемые эмоции. И по праву поднялись на самую высокую ступень за всю историю участия нашей страны в этом конкурсе. Для нас — вы победители. Молодцы! Я был рядом с вами, буду и в дальнейшем.
Жду вас домой, с высшими государственными наградами», — написал Игорь Додон на своем профиле в Facebook.

Напомним, что представители Молдовы на «Евровидении-2017» группа SunStroke Project заняла третье место с песней «Hey Mamma», показав лучший результат за все годы участия музыкантов и артистов из нашей страны в этом конкурсе.

Пальма первенства в на «Евровидении» в нынешнем году досталась представителю Португалии Сальвадору Собралу с песней «Amar Pelos Dois», он набрал 758 баллов. На второй ступени пьедестала европейского песенного конкурса оказался представитель Болгарии с 615 баллами. Четвертое место досталось Бельгии с 363 баллами, а пятое — Швеции с 344 баллами.

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