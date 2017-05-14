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12:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кемеровской области разыскивают цыганку, которой школьница отдала золото

Женщина предложила девочке провести обряд на исполнение желаний.

Полиция Новокузнецка разыскивает женщину цыганской внешности, которую подозревают в краже золота у школьницы, сообщает ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

По материалам следствия, 12-летняя девочка гуляла по улице с подругами, где ей встретилась цыганка, которая предложила провести обряд на исполнение желаний. Но ля ритуала, по ее словам, необходимо было золото.

Тогда девочка вынесла из дома золотой браслет с подвеской и два кольца. Женщина провела обряд, но по его окончании все украшения исчезли. Их пропажу школьница обнаружила только через полчаса после ухода мошенницы, так как она велела не открывать сверток с вещами раньше указанного срока.

Сейчас полиция разыскивает подозреваемую — ей светит 5 лет тюремного срока.

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