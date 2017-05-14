В Кемеровской области разыскивают цыганку, которой школьница отдала золото
Женщина предложила девочке провести обряд на исполнение желаний.
Женщина предложила девочке провести обряд на исполнение желаний.
Полиция Новокузнецка разыскивает женщину цыганской внешности, которую подозревают в краже золота у школьницы, сообщает ГУ МВД РФ по Кемеровской области.
По материалам следствия, 12-летняя девочка гуляла по улице с подругами, где ей встретилась цыганка, которая предложила провести обряд на исполнение желаний. Но ля ритуала, по ее словам, необходимо было золото.
Тогда девочка вынесла из дома золотой браслет с подвеской и два кольца. Женщина провела обряд, но по его окончании все украшения исчезли. Их пропажу школьница обнаружила только через полчаса после ухода мошенницы, так как она велела не открывать сверток с вещами раньше указанного срока.
Сейчас полиция разыскивает подозреваемую — ей светит 5 лет тюремного срока.