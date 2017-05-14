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20:30 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму усилят контроль над водителями автобусов

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая — РИА Новости (Крым). В Крыму с 15 по 30 мая пройдет профилактическое мероприятие под условным названием «Автобус».

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД МВД по РК, инспекторы ДПС усилят контроль за соблюдением Правил дорожного движения водителями автобусов.

Речь, прежде всего, идет о выявлении фактов управления автобусами в состоянии опьянения, нарушений скоростных режимов, нарушений режима труда и отдыха, соблюдения правил перевозки пассажиров, в том числе стоящих пассажиров на междугородних, экскурсионных маршрутах, а также проконтролируют перевозку организованных групп детей. Особое внимание уделят техническому состоянию транспортных средств и их укомплектованности.

В ведомстве отметили, что с начала года на территории Республики произошло 23 дорожно-транспортных происшествия с участием пассажирского транспорта. В них один человек погиб и 64 получили травмы различной степени тяжести.

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