В Крыму усилят контроль над водителями автобусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая — РИА Новости (Крым). В Крыму с 15 по 30 мая пройдет профилактическое мероприятие под условным названием «Автобус».
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая — РИА Новости (Крым). В Крыму с 15 по 30 мая пройдет профилактическое мероприятие под условным названием «Автобус».
Как сообщили в
Речь, прежде всего, идет о выявлении фактов управления автобусами в состоянии опьянения, нарушений скоростных режимов, нарушений режима труда и отдыха, соблюдения правил перевозки пассажиров, в том числе стоящих пассажиров на междугородних, экскурсионных маршрутах, а также проконтролируют перевозку организованных групп детей. Особое внимание уделят техническому состоянию транспортных средств и их укомплектованности.
В ведомстве отметили, что с начала года на территории Республики произошло 23