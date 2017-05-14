В Крыму усилят контроль над водителями автобусов

Как сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД МВД по РК, инспекторы ДПС усилят контроль за соблюдением Правил дорожного движения водителями автобусов.

Речь, прежде всего, идет о выявлении фактов управления автобусами в состоянии опьянения, нарушений скоростных режимов, нарушений режима труда и отдыха, соблюдения правил перевозки пассажиров, в том числе стоящих пассажиров на междугородних, экскурсионных маршрутах, а также проконтролируют перевозку организованных групп детей. Особое внимание уделят техническому состоянию транспортных средств и их укомплектованности.