Литературный фестиваль «ЧитайГорький» пройдет в Нижнем Новгороде 27—28 мая
Литературный фестиваль «ЧитайГорький» пройдет в Нижнем Новгороде
Литературный фестиваль «ЧитайГорький» пройдет в Нижнем Новгороде
В рамках фестиваля в течение двух дней на одной территории будут работать книготорговые сети и букинистические магазины, нижегородские библиотеки, писатели, экскурсоводы. Ожидаются большой блок детских программ и
«Значимым событием фестиваля станет книжный форум «Развитие инфраструктуры чтения в Нижегородской области», в рамках которого депутаты Госдумы, представители органов власти региона, библиотечного и
Кроме того, как говорится в сообщении, издательская группа «Эксмо-АСТ» и Российский книжный союз подготовили для нижегородцев творческие встречи с писателями Дмитрием Русом, Никитой Авериным, Татьяной Веденской, Татьяной Булатовой, Анной Матвеевой и Ильдаром Абузяровым, Ириной Чесновой и Дмитрием Емецем.
III ежегодный литературный фестиваль под открытым небом «ЧитайГорький» пройдет на площадке перед Зачатской башней Нижегородского кремля. Организаторы — АДС «Эксперт-консалтинг», культурный центр «Я ЗНАЮ», министерство культуры Нижегородской области и Российский книжный союз.
Напомним, что в 2016 году фестиваль «ЧитайГорький» не состоялся