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17:33 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Литературный фестиваль «ЧитайГорький» пройдет в Нижнем Новгороде 27—28 мая

Литературный фестиваль «ЧитайГорький» пройдет в Нижнем Новгороде 27—28 мая. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Источник: НИА-Нижний Новгород

В рамках фестиваля в течение двух дней на одной территории будут работать книготорговые сети и букинистические магазины, нижегородские библиотеки, писатели, экскурсоводы. Ожидаются большой блок детских программ и мастер-классов с конкурсами, читкамии и квестами, Горьковские чтения для детей и взрослых, юношеские поэтические клубы и ночные кинопоказы.

«Значимым событием фестиваля станет книжный форум «Развитие инфраструктуры чтения в Нижегородской области», в рамках которого депутаты Госдумы, представители органов власти региона, библиотечного и бизнес-сообщества, жители и гости города обсудят проблемы и актуальные вопросы развития книжной инфраструктуры в регионе. На форуме будет работать несколько тематических секций: «Социокультурные проекты и книжный бизнес: проблемы и перспективы развития», «Российский учебник — фундамент успешного будущего российского школьника». В рамках книжного форума пройдет литературный конкурс, организаторами которого выступают ФГБУ «Роспатриотцентр» и издательская группа «Эксмо-АСТ», — отмечают организаторы.

Кроме того, как говорится в сообщении, издательская группа «Эксмо-АСТ» и Российский книжный союз подготовили для нижегородцев творческие встречи с писателями Дмитрием Русом, Никитой Авериным, Татьяной Веденской, Татьяной Булатовой, Анной Матвеевой и Ильдаром Абузяровым, Ириной Чесновой и Дмитрием Емецем.

III ежегодный литературный фестиваль под открытым небом «ЧитайГорький» пройдет на площадке перед Зачатской башней Нижегородского кремля. Организаторы — АДС «Эксперт-консалтинг», культурный центр «Я ЗНАЮ», министерство культуры Нижегородской области и Российский книжный союз.

Напомним, что в 2016 году фестиваль «ЧитайГорький» не состоялся из-за отсутствия необходимых средств. I «ЧитайГорький» прошел в Нижнем Новгороде в июне 2014 года.

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