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14:22 (мск), источник: Informburo.kz

Более 100 тысяч человек проживают в Астане без временной регистрации

В столице подвели промежуточные итоги действия закона о временной регистрации в РК.

Источник: Informburo.kz

В Астане выявили более 100 тысяч незарегистрированных жителей, сообщает портал Elorda info. Местные стражи порядка подвели промежуточные итоги работы со дня вступления в силу изменений о временной регистрации граждан.

«Выявлена реальная картина внутренней миграции в столице. Выведено из тени более 100 000 граждан, проживавших без регистрации. Это позволило местным исполнительным органам получить объективные сведения о населении, необходимые при планировании развития территории, введении обязательного медицинского страхования и других не менее важных целей», — сообщила начальник столичного управления миграционной полиции Гульвира Доненбаева.

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С начала года в Астане зарегистрировались 250 тысяч человек. Из них 100 тысяч — по постоянному месту жительства и 150 тысяч человек — с временной пропиской. По словам полицейских, незаконная сдача жилья в аренду и махинации в прописке всё ещё практикуются в столице.

«В целом теневой рынок арендного жилья должен окончательно исчезнуть после принятия на законодательном уровне механизма регистрации граждан с учётом полезной площади жилья. Но пока, несмотря на все старания властей и даже личное поручение президента, незаконная сдача квартир и прописка любых видов в столице продолжают оставаться прибыльным бизнесом», — отметила Гульвира Доненбаева.

Новые правила регистрации граждан РК вступили в силу с 7 января 2017 года.

Сообщалось, что к административной ответственности будут привлекаться арендодатели, которые сдают квартиры (а также жилища или здания) и не регистрируют в них своих квартирантов, сообщили в МВД РК. Сумма штрафа составляет 10 МРП (22 690 тенге). К административной ответственности привлекут и самих людей, проживающих без регистрации.

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