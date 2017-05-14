На Байкале прошли съемки фильма об астероидной угрозе
Завершив семидневную экспедицию на Байкал, мексиканцы отправились для продолжения съемок к полуострову Юкатан.
Завершив семидневную экспедицию на Байкал, мексиканцы отправились для продолжения съемок к полуострову Юкатан.
Кинематографисты из Мексики посетили Байкал в рамках создания
Авторы проекта намерены связать два события — падение Чиксулубского метеорита, произошедшее около 65 миллионов лет назад на полуострове Юкатан, и Тунгусский метеорит, приземлившийся возле реки Подкаменная Тунгуска в Красноярском крае. История последнего берет начало с 30 июня 1908 года.
Байкал съемочной группой был выбран для того, чтобы показать уникальную природу и особенности региона, по соседству с которым упал космический объект.
Завершив семидневную экспедицию на Байкал, мексиканцы отправились для продолжения съемок к полуострову Юкатан.
Премьера картины запланирована на 2018 год. Сообщается, что благодаря полнокупольному формату фильм можно будет смотреть в планетариях.