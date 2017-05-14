Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Власти изменили правила подсчета стажа для назначения пенсии
3-летняя девочка поразила соцсети недетским навыком
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения»
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Путин рассказал о судьбе русских в случае поражения в войне
СМИ: Лавров высмеял США прямо при Трампе
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
«Проломаем двери»: пилот F-22 о возможном конфликте с Россией
СМИ Запада начали поддерживать Путина - Regnum
Старая «Тойота» и новая: у кого кузов прочнее
Бензин в России начал дорожать
Фоторепортажи
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
1080 лет парку Лос-Гласьярес
860 лет назад родился Cид Вишес
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
14:57 (мск), источник: dostup1.ru

Май «ушел в минус»: ночью на Южном Урале снова будут заморозки

Отдельные порывы северо-западного ветра могут достичь 16 метров в секунду.

Источник: РИА "Новости"

В ночь на понедельник в Челябинской области сохранятся заморозки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Ночью и утром 15 мая в отдельных районах ожидаются заморозки: в воздухе и на поверхности почвы будет до минус двух, в горах и низинах — до семи градусов», — говорится в экстренном предупреждении Гидрометцентра.

По информации местных синоптиков, предстоящей ночью прогнозируется от минус двух до плюс трех градусов, в низинах — до семи ниже нуля, возможны небольшие дожди, в горах — мокрый снег. Завтра днем воздух прогреется до 8−13, на юге — 18 градусов, порывы северо-западного ветра до 16 метров в секунду, вероятность осадков низкая.

В Челябинске этой ночью от нуля до плюс двух, днем 15 мая — плюс 11−13 градусов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+8°
полупрозрачная облачность
756 мм рт. ст.
нормальное
100 %
очень высокая
2 м/с
легкий ветер
Пенсионер из Озерска погиб, въехав в КамАЗ под Челябинском
Путин обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Корейском полуострове
Лавров прокомментировал ситуацию вокруг фото с встречи с Трампом
Глава Европола сообщил, когда могут начаться новые кибератаки
Самойлова прокомментировала победу Португалии на Евровидении
Организаторы ЧМ: Кто-то льет жидкость на лед в Кельне
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о телемедицине
Индия отказалась участвовать в форуме «Один пояс — один путь»
Спорт
Гусев влился в концерты шипачёвцев: оценки сборной России Звено Шипачёва давало очередной концерт, Василевский снова не пропустил, а Миронов забивал, но "пожарил"
Авто
Компьютерный вирус заблокировал выдачу прав в России Хакеры заставили ГИБДД прекратить выдачу водительских удостоверений
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу Актриса стала гостьей вечернего шоу Эллен ДеДженерес и вызвала бурную реакцию зрителей и интернет-пользователей своим неоднозначным поведением
Недвижимость
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
В границах Москвы построят «город» на 77 тысяч жителей
Собянин рассказал, в какие дома переедут жильцы хрущевок
Голосование по сносу пятиэтажек начнется в понедельник
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
Пятиклассник из Владивостока сделал робота из обувной коробки Робот умеет подавать конфеты и включает музыку.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь