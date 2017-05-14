Май «ушел в минус»: ночью на Южном Урале снова будут заморозки

В ночь на понедельник в Челябинской области сохранятся заморозки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Ночью и утром 15 мая в отдельных районах ожидаются заморозки: в воздухе и на поверхности почвы будет до минус двух, в горах и низинах — до семи градусов», — говорится в экстренном предупреждении Гидрометцентра.

По информации местных синоптиков, предстоящей ночью прогнозируется от минус двух до плюс трех градусов, в низинах — до семи ниже нуля, возможны небольшие дожди, в горах — мокрый снег. Завтра днем воздух прогреется до 8−13, на юге — 18 градусов, порывы северо-западного ветра до 16 метров в секунду, вероятность осадков низкая.

В Челябинске этой ночью от нуля до плюс двух, днем 15 мая — плюс 11−13 градусов.