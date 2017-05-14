Власти Астаны проверяют вывески на трех языках

Работники акимата под руководством замакима Малики Бектуровой проверили рынки и рестораны столицы на предмет готовности к встрече гостей выставки. Комиссия уделила внимание обустройству, санитарному состоянию рынков, оснащению торговых площадок вывесками и информационными указателями на казахском, английском и русском языках.

Также представители власти проверили, есть ли в ресторанах трехъязычное меню, хостес и сотрудники, владеющие иностранными языками. Фасады зданий тоже осматривали.



Работа по установке POS-терминалов, обучению сотрудников и выявлению недостатков по благоустройству продолжается. По каждому нарушению были составлены акты с указанием конкретных сроков по устранению недостатков.