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14:19 (мск), источник: 365info.kz

Власти Астаны проверяют вывески на трех языках

В преддверии выставки ЭКСПО акимат столицы проверяет меню и вывески на трех языках, сообщает сайт городской администрации.

Источник: 365info.kz

Работники акимата под руководством замакима Малики Бектуровой проверили рынки и рестораны столицы на предмет готовности к встрече гостей выставки. Комиссия уделила внимание обустройству, санитарному состоянию рынков, оснащению торговых площадок вывесками и информационными указателями на казахском, английском и русском языках.

Также представители власти проверили, есть ли в ресторанах трехъязычное меню, хостес и сотрудники, владеющие иностранными языками. Фасады зданий тоже осматривали.

Работа по установке POS-терминалов, обучению сотрудников и выявлению недостатков по благоустройству продолжается. По каждому нарушению были составлены акты с указанием конкретных сроков по устранению недостатков.

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