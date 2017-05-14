Власти Астаны проверяют вывески на трех языках
В преддверии выставки ЭКСПО акимат столицы проверяет меню и вывески на трех языках, сообщает сайт городской администрации.
В преддверии выставки ЭКСПО акимат столицы проверяет меню и вывески на трех языках, сообщает сайт городской администрации.
Работники акимата под руководством замакима Малики Бектуровой проверили рынки и рестораны столицы на предмет готовности к встрече гостей выставки. Комиссия уделила внимание обустройству, санитарному состоянию рынков, оснащению торговых площадок вывесками и информационными указателями на казахском, английском и русском языках.
Также представители власти проверили, есть ли в ресторанах трехъязычное меню, хостес и сотрудники, владеющие иностранными языками. Фасады зданий тоже осматривали.
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