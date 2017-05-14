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17:25 (мск), источник: Tengrinews

Более 100 тысяч человек проживают в Астане без регистрации — Миграционная полиция

В Астане из тени выведено более 100 тысяч нелегалов, сообщает Elorda Aqparat.

Источник: Tengrinews

В столице Казахстана подвели промежуточные итоги действия закона о временной регистрации.

«Выявлена реальная картина внутренней миграции в столице. Выведено из тени более 100 тысяч граждан, проживавших без регистрации. В свою очередь, это позволило местным исполнительным органам получить объективные сведения о населении, необходимые при планировании развития территории, введении обязательного медицинского страхования и других не менее важных целей», — сообщила газете «Вечерняя Астана» начальник столичного управления миграционной полиции Гульвира Доненбаева.

По ее словам, с января в столице зарегистрировано 250 тысяч человек, из них 100 тысяч по постоянному и 150 тысяч по временному месту жительства.

«В целом теневой рынок арендного жилья должен окончательно исчезнуть после принятия на законодательном уровне механизма регистрации граждан с учетом полезной площади жилья. Но пока, несмотря на все старания властей и даже личное поручение президента, незаконная сдача квартир и прописка любых видов в столице продолжают оставаться прибыльным бизнесом», — посетовала Доненбаева.

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