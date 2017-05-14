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14:42 (мск), источник: РИА Новости

Глава Европола рассказал, когда может начаться новая волна кибератак

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Директор Европола Роб Уэйнрайт заявил, что серия кибератак может продолжиться в понедельник утром, передает агентство Рейтер.

Источник: Reuters

«На данный момент мы столкнулись с растущей угрозой. Число (пострадавших — ред.) растет, вызывает опасение то, насколько еще вырастет их число, когда люди придут на работу и включат свои компьютеры в понедельник утром», — заявил Уэйнрайт в эфире телеканала ITV.

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Разработчики антивируса Avast ранее сообщили о 57 тысячах хакерских атак с использованием вируса WanaCrypt0r 2.0. По данным компании, в первую очередь вирус распространяется в России, Украине и на Тайване. В свою очередь, в «Лаборатории Касперского» сообщили, что зафиксировали около 45 тысяч попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру, при этом наибольшее число попыток заражений наблюдается в России.

В частности, в минувшую пятницу оказалась парализована работа почти 50 больниц и клиник Великобритании.

Уэйнрайт выразил обеспокоенность уровнем безопасности компьютерных сетей систем здравоохранения во многих странах. По его данным, большинство пользователей не стали переводить хакерам деньги.

Ранее сообщалось, что хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue («неисчерпаемая синева»), был совмещен с «программой-вымогателем» WannaCry.

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