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14:34 (мск), источник: Интерфакс

В Москве начался митинг по вопросу реновации пятиэтажных домов

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU — Согласованный митинг по вопросу реновации городского жилья начался в столице в воскресенье.

Источник: РИА "Новости"

Ранее о согласовании акции сообщил глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников.

«Организаторам было направлено официальное уведомление правительства Москвы о согласовании митинга 14 мая на внутренней стороне проспекта Академика Сахарова с началом в 14:00 и численностью до 5 тыс. человек», — сказал Черников «Интерфаксу».

В минувшую пятницу мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы пропишут в законопроекте о реновации жилья в Москве норму, которая позволит защитить горожан, купивших до переселения квартиру по ипотеке.

Глава столицы отметил, что дома, являющиеся памятниками архитектуры, снесены не будут. Кроме того, Собянин пообещал убрать из списка на снос дома, жители которых считают, что их включили ошибочно. Мэр добавил, что граждане, которых не устраивает получение равнозначной новой квартиры взамен старой, по желанию смогут получить равноценную квартиру либо денежную компенсацию в размере стоимости старой квартиры.

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Собянин также поддержал идею принятия городского закона о дополнительных гарантиях гражданам по реновации жилого фонда.

Ранее пресс-служба департамента транспорта Москвы сообщила, что в связи с проведением митинга против закона о реновации столицы 14 мая планируется перекрытие движения транспорта на участке проспекта Академика Сахарова от пересечения с Садовой-Спасской улицей до Тургеневской площади.

20 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект о реновации жилого фонда в Москве, предполагающий переселение жителей пятиэтажных домов.

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