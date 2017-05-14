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15:57 (мск), источник: Prokazan.ru

Роналдиньо на открытии парка Кубка Конфедераций: «В Казани очень красивые женщины»

ProKazan.ru побывал на открытии и пообщался с легендами мирового футбола.

Источник: Prokazan.ru

В Казани возле Центрального стадиона открылся парк Кубка конфедераций ФИФА-2017, куда приехали звезды спорта: Роналдиньо — легенда «Барселоны» и «Милана», чемпион мира по футболу 2002 года, обладатель Кубка конфедераций—2005 в составе сборной Бразилии и лучший футболист мира—2004 и 2005 по версии ФИФА. Компанию знаменитому бразильцу составил Джей-Джей Окоча, экс-полузащитник сборной Нигерии, обладатель Кубка африканских наций—1994 и олимпийский чемпион—1996.

Парк Кубка конфедераций — это место, где любители футбола в течение двух дней — 13 и 14 мая, смогут окунуться в атмосферу предстоящих игр.

Желающие увидеть легендарных футболистов начали собираться задолго до начала открытия, на входе образовалась огромная очередь. Интересно, что рюкзак нашего корреспондента даже не проверили.

На площади развернули различные аттракционы, связанные с футболом. На входе гостям раздавали специальные карточки, с помощью которых можно выиграть призы — наклейки, плакаты или рюкзак. Помимо развлекательной программы казанцы смогут выиграть билеты на «Турнир чемпионов». Для этого надо поучаствовать во всех активностях, которые предлагает парк, и показать достойный результат. Всего организаторы разыграют 74 билета на матчи Кубка Конфедераций в Казани.

Большой популярностью у посетителей парка пользовался талисман турнира — волк Забивака, с ним фотографировались и дети, и взрослые.

Под громкие аплодисменты и возгласы футбольных болельщиков, с небольшим опозданием на сцене появились легендарные футболисты: Роналдиньо, Джей Джей Окоча, их российский коллега Алексей Смертин, а также мэр города Ильсур Метшин и посол чемпионата мира — 2018, певица Эльмира Калимуллина.

 — Я рад быть в Казани. Спасибо за теплый прием. Вы очень гостеприимны. Казань — красивый город, а еще здесь очень красивые женщины, — заявил футболист. — У Бразилии сейчас благоприятный период, восстанавливает после пережитых трудностей, завоевала золото на Олимпийских Играх и я считаю, что Бразилия приедет подготовленной и очень сильной!

Одним из главных украшений парка стал трофей победителей Кубка конфедераций, который привез Роналдиньо. Кубок разместили в специальном шатре, куда также можно зайти и сфотографироваться.

Все это время Ильсур Метшин не упускал момента помочь самым юным болельщикам заполучить фото и автографы со звездами футбола. Он любезно соглашался помочь фанатам и несколько раз передавал Роналдиньо, Окоче и Смертину спортивную атрибутику и фото для подписи, подавая маркеры гостям.

Одним из таких счастливчиков стал казанец Влад Бушилов. Роналдиньо лично расписался на футболке, которую казанец принес с собой.

 — Честно сказать, не ожидал, что получится взять автограф, да еще и на глазах сотни казанцев. Я счастлив, что мне так повезло! На матчи Кубка Конфедераций пока не купил билеты, на в ближайшее время планирую это сделать, — поделился молодой человек.

Футболисты, в свою очередь, со сцены снимали видео и делали селфи на фоне толпы фанатов футбола.

После мини-опросов вся делегация двинулась осматривать парк. Не выдержав напряжения и натиска фанатов, ограждения были снесены армией поклонников футболистов, которая ринулась вслед за своими кумирами. В надежде увидеть хоть что-то фанаты забирались на забор, ограждения и шатры.

Пока одни казанцы мерзли, ожидая футболистов, другие не теряли времени и развлекали себя и гуляющих по парку горожан. К примеру, мы заметили этого мужчину, который несмотря на свой возраст показывал фристайл с мячом.

Кстати, Перед открытием парка Кубка конфедераций Роналдиньо и Джей-Джей совершили экскурсию по стадиону «Казань Арена» и Казанскому Кремлю. Гостям рассказали об особенностях нового 45-тысячного стадиона.

А в Казанском Кремле футболисты восхитились красотой архитектурного ансамбля Кремля, прогулялись по территории музея-заповедника.

После Москвы, Сочи и Казани парк Кубка конфедераций откроется в Санкт-Петербурге (20—21 мая). Почетными гостями парков в каждом городе являются звезды российского и мирового футбола.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России — Казани, Москве, Сочи и Санкт-Петербурге. В столице Татарстана будут играть сборные Португалии и Мексики — 18 июня, и сборные Германии и Чили — 22 июня.

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