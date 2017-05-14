Школьники Шымкента создали умного робота
Робот может разговаривать на нескольких языках.
Робот может разговаривать на нескольких языках.
Умного робота по имени Сабыр создали шымкентские школьники. Он может разговаривать на нескольких языках, а вложенных в него знаний хватает, чтобы робот мог стать лучшим учеников в классе, передает телеканал «Хабар 24».
Его интеллект оценили гости выставки «ЭКСПО глазами детей».
Сабыр — творение учеников школы № 31.
Почти год ребята оттачивали мастерство грамотной речи робота.
Они также представили механизмы, способные ползать, летать и продемонстрировали «зеленые» технологии.
Для многих это всего лишь модное увлечение, которое возможно перерастет во
«Наш робот Сабыр разговаривает и отвечает на все интересующие посетителей вопросы. Одновременно он может двигаться.
Чтобы уроки в школе были интереснее, мы предлагаем использовать его, как методическое пособие. В дальнейшем будем улучшать робота, — рассказал ученик школы № 31 Бекнур Конысбаев.