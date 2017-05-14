Житель Сиднея прилетел на вертолете в ресторан быстрого питания
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Австралиец посадил вертолет у ресторана быстрого питания, чтобы забрать свой заказ, чем мог нарушить закон, сообщает телеканал 9NEWS.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Австралиец посадил вертолет у ресторана быстрого питания, чтобы забрать свой заказ, чем мог нарушить закон, сообщает телеканал 9NEWS.
По данным телеканала, жители одного из районов на
Как сообщили в Управлении безопасности полётов гражданской авиации Австралии (CASA), технически пилот мог приземлиться на территории ресторана, не нарушая закон, только в случае наличия разрешения от землевладельца.
На данный момент CASA ведет расследование законности действий проголодавшегося пилота.