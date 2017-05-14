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16:45 (мск), источник: РИА Новости

Житель Сиднея прилетел на вертолете в ресторан быстрого питания

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Австралиец посадил вертолет у ресторана быстрого питания, чтобы забрать свой заказ, чем мог нарушить закон, сообщает телеканал 9NEWS.

По данным телеканала, жители одного из районов на северо-западе Сиднея стали свидетелями уникального зрелища: вместо привычных автомобилей рядом с рестораном «припарковался» вертолет. Пилот вышел, забрал свой заказ и улетел.

​Как сообщили в Управлении безопасности полётов гражданской авиации Австралии (CASA), технически пилот мог приземлиться на территории ресторана, не нарушая закон, только в случае наличия разрешения от землевладельца.

На данный момент CASA ведет расследование законности действий проголодавшегося пилота.

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