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17:39 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижегородской области спасли трехмесячного медвежонка

Житель городского округа Бор забрал домой ослабленного медвежонка из леса.

Житель городского округа Бор обнаружил в лесу трехмесячного медвежонка без медведицы и забрал его домой, сообщили в комитете госохотнадзора Нижегородской области.

Мужчина рассказал, что нашел медведя в пяти километрах от деревни. Медведицы поблизости не оказалось, животное было ослаблено. Мужчина привез зверя домой и поместил в специально оборудованную будку. В течение недели человек заботился о медвежонке, кормил его и пытался передать в «надежные руки».

«В дикую среду медвежонка выпускать нельзя, поскольку медведица заботится о своём потомстве на протяжении двух лет, в дикой природе он самостоятельно не выживет, — отметил начальник Семеновский межрайонного отдела комитета госохотнадзора Нижегородской области Геннадий Куприянов. — Сейчас прорабатывается вопрос о передаче животного в питомник».

Медвежонка у мужчины изъяли. По словам сотрудников госохотнадзора, забирать диких животных из леса нельзя — это административное правонарушение. В аналогичных случаях нужно обращаться в экологическую службу «Зеленый телефон» по телефону: 8 (831) 433−22−11.

«Дикие звери являются переносчиками многих опасных болезней, таких как бешенство, туляремия, лептоспироз и многие другие», — предупредил Геннадий Куприянов.

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