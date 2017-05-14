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16:09 (мск), источник: ТАСС

Около 5 тыс. человек участвуют в митинге против законопроекта о реновации в Москве

Охрану общественного порядка и безопасность обеспечивают полиция и Росгвардия.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Несколько тысяч человек участвуют в санкционированном митинге на проспекте Сахарова в Москве против законопроекта о реновации.

«На проспекте Сахарова проходит согласованный властями Москвы митинг. В нем принимают участие около 5 тысяч человек», — сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУМВД.

По данным главка, полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность.

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