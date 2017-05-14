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17:53 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Флешмоб к 80-летию Иркутской области прошел возле памятника Александру III

Несколько десятков жителей Иркутска приняли участие в акции.

Источник: irkobl.ru

Флешмоб, посвященный 80-летию Иркутской области, состоялся 14 мая на набережной Ангары в столицы региона возле памятника Александру III. В акции приняли участие несколько десятков иркутян. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

19 мая в московском парке имени Горького пройдет праздничное мероприятие «С юбилеем, область Иркутская!», посвященное открытию Дней Приангарья в столице России. На протяжении всего дня в парке будут звучать выступления творческих коллективов из Иркутской области, в которых примут участие около 350 артистов. На территории парка будут расположены выставка декоративно-прикладного искусства «Земля Иркутская. Сибирь мастеровая» и планшетная фотовыставка «Иркутской области — 80».

«Основная сцена будет находиться возле центрального фонтана. Трансляция выступлений будет проецироваться на большие светодиодные экраны. Между выступлениями артистов прозвучат видеоприветствия жителей Иркутской области родным, друзьям и знакомым, проживающим в Москве», — сообщили в пресс-службе.

Запись таких приветствий каждый житель Приангарья мог присылать на адрес электронной почты irkutskayoblast.80let@yandex.ru. Сегодня акция «Передай привет Москве!» состоялась в областном центре. Участники, образовав живую цифру «80», проскандировали «Иркутск — Москва, мы вместе!». Затем выпустили в небо воздушные шары с символикой юбилея области. Далее индивидуальные приветствия записывались на видеокамеру. Помимо того, что 19 мая их услышат в столице России, соответствующие видеоролики появятся в социальных сетях.

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