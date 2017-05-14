Флешмоб к 80-летию Иркутской области прошел возле памятника Александру III
Несколько десятков жителей Иркутска приняли участие в акции.
Несколько десятков жителей Иркутска приняли участие в акции.
Флешмоб, посвященный 80-летию Иркутской области, состоялся 14 мая на набережной Ангары в столицы региона возле памятника Александру III. В акции приняли участие несколько десятков иркутян. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
19 мая в московском парке имени Горького пройдет праздничное мероприятие «С юбилеем, область Иркутская!», посвященное открытию Дней Приангарья в столице России. На протяжении всего дня в парке будут звучать выступления творческих коллективов из Иркутской области, в которых примут участие около 350 артистов. На территории парка будут расположены выставка
«Основная сцена будет находиться возле центрального фонтана. Трансляция выступлений будет проецироваться на большие светодиодные экраны. Между выступлениями артистов прозвучат видеоприветствия жителей Иркутской области родным, друзьям и знакомым, проживающим в Москве», — сообщили в
Запись таких приветствий каждый житель Приангарья мог присылать на адрес электронной почты irkutskayoblast.80let@yandex.ru. Сегодня акция «Передай привет Москве!» состоялась в областном центре. Участники, образовав живую цифру «80», проскандировали «Иркутск — Москва, мы вместе!». Затем выпустили в небо воздушные шары с символикой юбилея области. Далее индивидуальные приветствия записывались на видеокамеру. Помимо того, что 19 мая их услышат в столице России, соответствующие видеоролики появятся в социальных сетях.