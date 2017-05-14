The Prodigy в Уфе потребовали элитное шaмпанское, пять ящиков пива и «скорую помощь»
«Комсомолка» разузнала, почему ветераны британского рэйва не могут обойтись без медиков и зачем им понадобилась вооруженная охрана.
«Комсомолка» разузнала, почему ветераны британского рэйва не могут обойтись без медиков и зачем им понадобилась вооруженная охрана.
Знаменитая британская группа The Prodigу впервые включила башкирскую столицу в число городов российского тура и 19 мая даст долгожданный концерт в Уфимском дворце спорта. Кроме Уфы концерты легенд рейва пройдут только в Перми, Воронеже и Краснодаре, так что фанаты едут в Башкирию не только со всей республики, но и из соседних регионов — Оренбурга, Казани, Нижнего Новгорода, откуда даже организованы специальные автобусные туры.
Увидеть кумиров девяностых, чьи хиты «Firestarter», «Breathe», «Smack My Bitche Up» в конце девяностых звучали на всех дискотеках, захотели многие — в Уфимском дворце спорта ожидается аншлаг, хотя и цена билетов доходит до четырех с половиной тысяч рублей.
ФАНАТАМ СОВЕТУЮТ БЕРЕЧЬ УШИ.
Концерт, судя по всему, будет самым громким и технически сложным из всех, что
Технический райдер королей рейва продуман до мельчайших деталей — ничто не должно помешать фанатам оторваться по полной программе. Правда, чтобы выдержать двухчасовой сет стоит запастись… берушами! Об этом зрителей просят предупредить сами музыканты. Кроме того, они рекомендуют отказаться от посещения концерта людям, страдающим эпилепсией, так как во время шоу используются стробоскопы, которые могут спровоцировать припадок.
На всякий случай британцы требуют, чтобы на концертной площадке в обязательном порядке дежурили врачи «скорой помощи». И, как показывает практика, это отнюдь не лишняя мера предосторожности — на концертах «продиджей» нередко случаются различные инциденты — слишком уж бешеная энергетика царит в зале.
— Русские фанаты — самые сумашедшие в мире! — заявил журналистам основатель группы Лиам Хоулетт накануне российского турне. — Они настолько вовлечены в происходящее, что даже у нас сносит крышу! И нам это нравится. Но тем, кто не готов отрываться по полной программе, лучше в
КОКОСОВОЕ МОЛОКО, «ВДОВА КЛИКО» И АНГЛОГОВОРЯЩИЙ ВОДИТЕЛЬ.
Что касается бытового райдера группы, то здесь британцы отличились прежде всего в плане напитков. Кроме дорогущего элитного шампанского — «Veuve Cliquot» («Вдова Клико») или «Moet & Chandon», им требуется кокосовое молоко, которое не
Еще «продиджам» требуются:
Перекусывать в гримерке Лиам и компания будут сэндвичами с сыром, креветками, курицей и фруктами — апельсины, бананы, яблоки, виноград, персики. Еще британцы заказали разные орехи, кукурузные хлопья, картофельные чипсы и ассорти из шоколада. Стоит заметить, что легенды рейва на дух не переносят дешевую пластиковую посуду — им подавай фарфор и льняные скатерти.
Останавливается «лучшая танцевальная группа современности» обычно в пятизвездочных отелях, а вот лимузины не жалует — просит «Меrsedes S-класса», но с англоговорящим водителем.
ДОСЬЕ «КП».
Группа Тhe Prodigy появилась в 1990 году и за двадцать семь лет своего существования получила множество наград, в том числе шесть премий МTV Europe Music Awards и два раза номинировалась на «Грэмми». Пластинка «The Fat of the Land», изданная в 1997 году, стала символом девяностых. В 2012 году «продиджей» назвали «Лучшей танцевальной группой современности».
Группа постоянно выступает на самых престижных музыкальных фестивалях мира, в том числе Glastonbury. Их последний альбом «The Day Is My Enemy» пользуется не меньшей популярностью у фанатов, чем предыдущие. В России выступают давно, но раньше ограничивались только Москвой и