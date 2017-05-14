The Prodigy в Уфе потребовали элитное шaмпанское, пять ящиков пива и «скорую помощь»

Знаменитая британская группа The Prodigу впервые включила башкирскую столицу в число городов российского тура и 19 мая даст долгожданный концерт в Уфимском дворце спорта. Кроме Уфы концерты легенд рейва пройдут только в Перми, Воронеже и Краснодаре, так что фанаты едут в Башкирию не только со всей республики, но и из соседних регионов — Оренбурга, Казани, Нижнего Новгорода, откуда даже организованы специальные автобусные туры.

Увидеть кумиров девяностых, чьи хиты «Firestarter», «Breathe», «Smack My Bitche Up» в конце девяностых звучали на всех дискотеках, захотели многие — в Уфимском дворце спорта ожидается аншлаг, хотя и цена билетов доходит до четырех с половиной тысяч рублей.

ФАНАТАМ СОВЕТУЮТ БЕРЕЧЬ УШИ.

Концерт, судя по всему, будет самым громким и технически сложным из всех, что когда-либо проходили в Уфе. Чтобы подключить всю нужную аппаратуру, потребуется аж 650 киловатт звука и света. Большая часть необходимого оборудования прибудет прямиком из Англии. Для его доставки потребовалась 20-тонная фура, которую сопровождает вооруженная охрана.

Технический райдер королей рейва продуман до мельчайших деталей — ничто не должно помешать фанатам оторваться по полной программе. Правда, чтобы выдержать двухчасовой сет стоит запастись… берушами! Об этом зрителей просят предупредить сами музыканты. Кроме того, они рекомендуют отказаться от посещения концерта людям, страдающим эпилепсией, так как во время шоу используются стробоскопы, которые могут спровоцировать припадок.

На всякий случай британцы требуют, чтобы на концертной площадке в обязательном порядке дежурили врачи «скорой помощи». И, как показывает практика, это отнюдь не лишняя мера предосторожности — на концертах «продиджей» нередко случаются различные инциденты — слишком уж бешеная энергетика царит в зале.

— Русские фанаты — самые сумашедшие в мире! — заявил журналистам основатель группы Лиам Хоулетт накануне российского турне. — Они настолько вовлечены в происходящее, что даже у нас сносит крышу! И нам это нравится. Но тем, кто не готов отрываться по полной программе, лучше в фан-зону не соваться, а прибрести билеты на трибуны.

КОКОСОВОЕ МОЛОКО, «ВДОВА КЛИКО» И АНГЛОГОВОРЯЩИЙ ВОДИТЕЛЬ.

Что касается бытового райдера группы, то здесь британцы отличились прежде всего в плане напитков. Кроме дорогущего элитного шампанского — «Veuve Cliquot» («Вдова Клико») или «Moet & Chandon», им требуется кокосовое молоко, которое не так-то просто найти в уфимских магазинах. Алкогольные пристрастия британцев одним шампанским не ограничиваются. В райдере фигурируют и сухие вина — красные и белые, а также пять ящиков пива!