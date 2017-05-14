Иркутская область и Крым будут сотрудничать в сфере туризма

Об этом сообщается на официальном портале правительства Иркутской области. Подписи под документом поставили руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина и министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Стрельбицкий. В соглашении, по словам Екатерины Сливиной, определили основы взаимодействия двух регионов.

«Для нас важно, чтобы этот документ стал эффективным инструментом для развития взаимовыгодных связей. Мы предоставим информацию о том, какой отдых интересует жителей нашей области, и рассчитываем получить конкретные нужные предложения», — сказала она.