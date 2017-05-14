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20:28 (мск), источник: РИА Крым

Иркутская область и Крым будут сотрудничать в сфере туризма

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая — РИА Новости (Крым). План совместных мероприятий в сфере туризма подписали представители Иркутской области и Республики Крым в Москве.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщается на официальном портале правительства Иркутской области. Подписи под документом поставили руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина и министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Стрельбицкий. В соглашении, по словам Екатерины Сливиной, определили основы взаимодействия двух регионов.

«Для нас важно, чтобы этот документ стал эффективным инструментом для развития взаимовыгодных связей. Мы предоставим информацию о том, какой отдых интересует жителей нашей области, и рассчитываем получить конкретные нужные предложения», — сказала она.

План мероприятий, в частности, предусматривает формирование предложений по санаторно-курортному лечению, детскому и молодежному туризму в Республике Крым для жителей Иркутской области. Стороны также договорились об обмене пресс-турами, детскими и молодежными туристскими группами и о проведении международных, региональных выставок, форумов, конференций, посвященных туристско-рекреационной сфере Иркутской области и Республики Крым.

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