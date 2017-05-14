Собянин пообещал прислушаться к мнению противников реновации

Источник: РИА "Новости"

«Внимательно отнесемся ко всем содержательным заявлениям, прозвучавшим на митингах в Москве по программе реновации, в том числе противников программы. В ходе работы над проектом мнения москвичей будут максимально учтены», — написал Собянин в своем твиттере в воскресенье.

Митинг граждан, недовольных программой реновации, прошел в воскресенье в Москве, на проспекте Академика Сахарова.

Источник: РИА "Новости"

По итогам акции полиция сообщила, что в ней приняли участие около 8 тыс. человек. Между тем главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов со ссылкой на данные «Белого счетчика» сообщил, что число участников превысило 20 тысяч человек.

Акция была инициированная гражданами, недовольными, в частности, законопроектом о реновации московского жилья, который уже одобрен в первом чтении Госдумой. Инициаторы митинга убеждены, что закон не предоставляет гражданам, которых может затронуть реновация, достаточных гарантий.