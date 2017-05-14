Больше всего смертей в нашей стране вызваны сердечными заболеваниями

Евгении Урсаловской 79 лет. Проблемы с сердцем у нее появились давно. Восемь лет назад у женщины случился микроинфаркт и с тех пор она вынуждена ежедневно пить таблетки. В больницу попала недавно.
«Вызвала скорую, и думала, что станет лучше и осталась дома. На следующей день состояние ухудшилось», — сказала пациент Евгения Урсаловская.
В больницу с похожими симптомами попала и Татьяна Тиревка.
«Так сильно поднялось давление и сильно заболело в груди. Вызвала скорую, и врачи сказали, что госпитализируют. Сейчас чувствую себя значительно лучше», — отметила пациент Татьяна Тиревка.
По словам медиков,
«Отсутствие физических нагрузок, неподвижный образ жизни, неправильное питание, избыточный вес… Пациенты должны контролировать свое состояние, уровень холестирина в крови и соблюдать диету», — сказала замглавы районной больницы Единец Алёна Русановская.
По данным Национального бюро статистики, в прошлом году 57% умерших страдали заболеваниями системы кровообращения. 16% граждан умерли
Самый высокий уровень смертности зарегистрирован на севере страны — в Бричанском, Дондюшанском, Единецком, Фэлештском и Флорештском районах.
Всего в прошлом году в стране умерли 38 тысяч человек, что почти на 4% меньше, чем в 2015.