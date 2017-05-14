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20:06 (мск), источник: Publika.md

Больше всего смертей в нашей стране вызваны сердечными заболеваниями

Сердечно-сосудистые заболевания в большинстве случаев становятся причинами смерти наших сограждан. Врачи объясняют эту тенденцию неправильным образом жизни и невниманием к собственному здоровью.

Источник: Publika.md

Евгении Урсаловской 79 лет. Проблемы с сердцем у нее появились давно. Восемь лет назад у женщины случился микроинфаркт и с тех пор она вынуждена ежедневно пить таблетки. В больницу попала недавно.

«Вызвала скорую, и думала, что станет лучше и осталась дома. На следующей день состояние ухудшилось», — сказала пациент Евгения Урсаловская.

В больницу с похожими симптомами попала и Татьяна Тиревка.

«Так сильно поднялось давление и сильно заболело в груди. Вызвала скорую, и врачи сказали, что госпитализируют. Сейчас чувствую себя значительно лучше», — отметила пациент Татьяна Тиревка.

По словам медиков, сердечно-сосудистые заболевания часто возникают из-за неправильного образа жизни.

«Отсутствие физических нагрузок, неподвижный образ жизни, неправильное питание, избыточный вес… Пациенты должны контролировать свое состояние, уровень холестирина в крови и соблюдать диету», — сказала замглавы районной больницы Единец Алёна Русановская.

По данным Национального бюро статистики, в прошлом году 57% умерших страдали заболеваниями системы кровообращения. 16% граждан умерли из-за онкологических заболеваний, еще почти десять — из-за проблем пищеварения.

Самый высокий уровень смертности зарегистрирован на севере страны — в Бричанском, Дондюшанском, Единецком, Фэлештском и Флорештском районах.

Всего в прошлом году в стране умерли 38 тысяч человек, что почти на 4% меньше, чем в 2015.

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