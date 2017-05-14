NaviBand: больше ни в каких конкурсах участвовать не будем!

«Для нас участие в “Евровидении” было интересной историей. Ведь то, что происходит внутри конкурса, совершенно не похоже на те представления о конкурсе, когда смотришь его по телевизору. Это такая эмоция и тяжелый труд. Пока мы решили, что больше ни в каких конкурсах участвовать не будем!», — полушутя, полусерьезно сказали артисты.

На вопрос, что бы они пожелали представителям страны на будущих конкурсах, ребята ответили, что важно быть честными.

«Нужно быть честными с собой, с песней, не придумывать никакие истории. Нужно верить, в то, что делаешь, не слушать никого, и работать с командой, которая тебя поддерживает», — считают ребята.