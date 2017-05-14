Эрмитажных котов поздравили с профессиональным праздником
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Праздник так понравился петербуржцам, работникам музея и самим котам, что проводить его стали ежегодно.
Но сами кошки появились здесь значительно раньше. Еще Петр I поселил в Зимнем дворце кота, которого специально привез из Голландии.
Ответственно к кошкам относилась и Екатерина II. При ней хвостатые мышеловы стали официальными охранниками в залах.
Долгое время от нападок мышей и крыс уникальные экспонаты могли защитить лишь кошки. Но даже современные средства защиты от вредителей не могут дать 100-процентного результата. Поэтому коты продолжают жить в Эрмитаже. В помещения с произведениями искусства их не пускают, однако хвостатые охранники несут свою вахту в подвалах.
В рамках Дней эрмитажных котов посетители музея смогли увидеть те самые подвалы. Также был организован конкурс детских рисунков, свои
Кроме того, в Зимнем Дворце открылась тематическая выставка произведений искусства, посвященная кошкам.
Эрмитажные коты давно превратились в одну из легенд Петербурга. Но при этом они не стали закрытой кастой. В музей регулярно подбрасывают котов, иногда животных берут на воспитание и сердобольные сотрудники.
Тем не менее подвалы Зимнего дворца позволяют держать только 50 хвостатых охранников. Поэтому Эрмитаж периодически раздает котов.
Как правило, каждая такая акция вызывает в Петербурге огромный ажиотаж: люди, которые взяли домой эрмитажных кошек, говорят, что питомцы отличаются хорошим воспитанием и им не чуждо чувство прекрасного.