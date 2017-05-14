Эрмитажных котов поздравили с профессиональным праздником

Праздник так понравился петербуржцам, работникам музея и самим котам, что проводить его стали ежегодно.

Но сами кошки появились здесь значительно раньше. Еще Петр I поселил в Зимнем дворце кота, которого специально привез из Голландии.

Позднее Елизавета Петровна издала специальный указ, согласно которому из Казани в Петербург надлежало прислать самых лучших и больших котов, умеющих ловить мышей.

Позднее Елизавета Петровна издала специальный указ, согласно которому из Казани в Петербург надлежало прислать самых лучших и больших котов, умеющих ловить мышей.

Ответственно к кошкам относилась и Екатерина II. При ней хвостатые мышеловы стали официальными охранниками в залах.

Долгое время от нападок мышей и крыс уникальные экспонаты могли защитить лишь кошки. Но даже современные средства защиты от вредителей не могут дать 100-процентного результата. Поэтому коты продолжают жить в Эрмитаже. В помещения с произведениями искусства их не пускают, однако хвостатые охранники несут свою вахту в подвалах.

В рамках Дней эрмитажных котов посетители музея смогли увидеть те самые подвалы. Также был организован конкурс детских рисунков, свои арт-объекты представили студенты художественных вузов.

Кроме того, в Зимнем Дворце открылась тематическая выставка произведений искусства, посвященная кошкам.