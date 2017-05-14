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19:27 (мск), источник: "Российская газета"

Эрмитажных котов поздравили с профессиональным праздником

Как сообщает пресс-служба музея, впервые День эрмитажных котов отметили в 1999 году.

Праздник так понравился петербуржцам, работникам музея и самим котам, что проводить его стали ежегодно.

Но сами кошки появились здесь значительно раньше. Еще Петр I поселил в Зимнем дворце кота, которого специально привез из Голландии.

Позднее Елизавета Петровна издала специальный указ, согласно которому из Казани в Петербург надлежало прислать самых лучших и больших котов, умеющих ловить мышей.
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Ответственно к кошкам относилась и Екатерина II. При ней хвостатые мышеловы стали официальными охранниками в залах.

Долгое время от нападок мышей и крыс уникальные экспонаты могли защитить лишь кошки. Но даже современные средства защиты от вредителей не могут дать 100-процентного результата. Поэтому коты продолжают жить в Эрмитаже. В помещения с произведениями искусства их не пускают, однако хвостатые охранники несут свою вахту в подвалах.

В рамках Дней эрмитажных котов посетители музея смогли увидеть те самые подвалы. Также был организован конкурс детских рисунков, свои арт-объекты представили студенты художественных вузов.

Кроме того, в Зимнем Дворце открылась тематическая выставка произведений искусства, посвященная кошкам.

Эрмитажные коты давно превратились в одну из легенд Петербурга. Но при этом они не стали закрытой кастой. В музей регулярно подбрасывают котов, иногда животных берут на воспитание и сердобольные сотрудники.

Тем не менее подвалы Зимнего дворца позволяют держать только 50 хвостатых охранников. Поэтому Эрмитаж периодически раздает котов.

Как правило, каждая такая акция вызывает в Петербурге огромный ажиотаж: люди, которые взяли домой эрмитажных кошек, говорят, что питомцы отличаются хорошим воспитанием и им не чуждо чувство прекрасного.

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