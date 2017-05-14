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21:39 (мск), источник: БЕЛТА

Телескоп Hubble заснял «вальс» двух галактик

В объектив орбитального телескопа «Хаббл» попало уникальное для нашей Вселенной явление.

Источник: БЕЛТА

Астрономы из NASA увидели на фотоснимках две галактики, которые проносятся одна мимо другой со скоростью около 2 млн километров в секунду.

Первоначально ученые предположили, что наблюдают за одним объектом IRAS 06076−2139, расположенном в созвездии Зайца. Расстояние до него считалось равным примерно 500 млн световых лет.

Однако впоследствии удалось различить две галактики, кружащиеся в гигантском «танце». Объекты разделяет примерно 20 тыс. световых лет, что по космическим меркам «почти рядом», тем не менее вряд ли они смогут объединиться в один объект из-за слишком высокой скорости перемещения. Скорее произойдет либо поглощение одной галактикой другой, либо их столкновение.

Наша галактика Млечный путь также переживет слияние с Андромедой. Это произойдет через 4,5 млрд лет.

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