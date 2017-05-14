Прогноз погоды на 15 мая

В Бричанах плюс 15, в Сороках и Бельцах на градус больше. В Оргееве термометры покажут плюс 17, 18 градусов тепла — в Кишиневе и Тирасполе, в Леове и Комрате — плюс 19, до 20 градусов воздух прогреется, а в Кагуле.

В ближайшее время погода существенно не изменится. В столице днем — 19 градусов, ночью — до плюс девяти.