Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
12 фраз, которые нельзя говорить человеку с ожирением
Какие серии пятиэтажек запланированы к сносу?
Полина Гагарина вышла на сцену через 2 недели после родов
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
Неделя за полторы минуты: главные новости 6 — 12 мая«Новости Mail.Ru» рассказывают и показывают самые важные события недели. И делают это всего за 89 секунд
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Украинский капитан отказался сдать катер военным в водах РФ – СМИ
СМИ Запада начали поддерживать Путина - Regnum
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
«Проломаем двери»: пилот F-22 о возможном конфликте с Россией
СМИ Запада начали поддерживать Путина - Regnum
В России будут продавать «младшего брата» Toyota Land Cruiser
Как продлить молодость машины: 5 простых советов
Фоторепортажи
11Война в карикатурах
12Бал Met Gala 2017
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
22По миру прошел Первомай
20:03 (мск), источник: Sputnik.md

Под Кагулом обнаружили старинный тоннель, ведущий в подземный город

КИШИНЕВ, 13 мая — Sputnik. В Кагуле обнаружили еще одну подземную галерею, создание которой археологи датируют второй половиной XIX века.

Источник: Sputnik.md

Подземный тоннель был обнаружен перед зданием местной антикоррупционной прокуратуры после того, как в этом месте сильно просел грунт.

На данный момент объект изучают специалисты национального агентства археологии. Они также пытаются проследить взаимосвязь между этим тоннелем и тем, что был открыт в 2004 году под одним из местных ресторанов.

Ранее археология выдвигали версию о том, что по Кагулом простирается сеть коммуникаций. Звучала даже версия о том, что тоннели выходят на берег Прута и даже проходят под руслом реки.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Новые ПДД в Молдове - знаки, которые должны выучить все водители
Тиллерсон: «вмешательство» РФ в выборы хорошо задокументировано
СМИ Египта: переговоры с РФ по возобновлению полетов не ведутся
Порошенко заявил, что США привлечены к «нормандскому формату»
В Мосуле ликвидировали помощника главаря ИГ
Словацкий хоккеист дисквалифицирован за атаку россиянина на ЧМ
Самойлова прокомментировала победу Португалии на Евровидении
Индия отказалась участвовать в форуме «Один пояс — один путь»
Спорт
Гусев влился в концерты шипачёвцев: оценки сборной России Звено Шипачёва давало очередной концерт, Василевский снова не пропустил, а Миронов забивал, но "пожарил"
Авто
Компьютерный вирус заблокировал выдачу прав в России Хакеры заставили ГИБДД прекратить выдачу водительских удостоверений
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу Актриса стала гостьей вечернего шоу Эллен ДеДженерес и вызвала бурную реакцию зрителей и интернет-пользователей своим неоднозначным поведением
Недвижимость
Многодетных планируют переселять в отдельные городки
Маленькие дома решили исключить из программы капремонта
Крупнейший в мире планетарий откроют осенью в Петербурге
Отопительный сезон в Петербурге продлен
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
Пятиклассник из Владивостока сделал робота из обувной коробки Робот умеет подавать конфеты и включает музыку.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь