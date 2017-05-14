Под Кагулом обнаружили старинный тоннель, ведущий в подземный город

Подземный тоннель был обнаружен перед зданием местной антикоррупционной прокуратуры после того, как в этом месте сильно просел грунт.

На данный момент объект изучают специалисты национального агентства археологии. Они также пытаются проследить взаимосвязь между этим тоннелем и тем, что был открыт в 2004 году под одним из местных ресторанов.

Ранее археология выдвигали версию о том, что по Кагулом простирается сеть коммуникаций. Звучала даже версия о том, что тоннели выходят на берег Прута и даже проходят под руслом реки.