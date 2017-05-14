Автор необычной находки в селе на севере Казахстана сделал новое открытие

Прочитав о древних захоронениях, при которых сверху над усопшим клали отрубленную голову лошади и ноги, молодой человек начал копать чуть в стороне. На глубине порядка 30 сантиметров он обнаружил кости человека.

«В Интернете написано, что кости лошади лежат сбоку от погребенного человека. Я сначала попробовал копать в одну сторону — ничего, в другую — и вот, наткнулся на ребра человека», — сообщил он интернет-изданию.

Ранее необычную находку прокомментировал местный археолог Георгий Пересветов. Он предположил, что если кости лошади, которую нашел Олег — часть древнего захоронения, то наверняка рядом находятся останки ее хозяина. Таким образом предположение ученого полностью подтвердилось.

По словам специалиста, сельчане могли наткнуться на древнее Кимакское захоронение.